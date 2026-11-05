Über 260 Turmöl-Tankstellen: Das plant der polnische Konzern dahinter

Ein roter Adler setzt zum Landeanflug auf Österreich an. Die Tankstellen bleiben vorerst, wie sie sind, doch hinter den Kulissen tut sich etwas.

Der Mineralölkonzern Orlen baut seine Präsenz in Österreich aus und will die eigene Marke hierzulande bekannter machen. Die mehr als 260 heimischen Tankstellen firmieren vorerst weiterhin als Turmöl, offen bleibt auch, wie es bei den Preisen weitergeht.

Namen und Logo mit dem roten Adler sollen im Land stärker verankert werden. Bisher kennen Autofahrer das Stationsnetz unter dem Namen Turmöl. Jürgen Stichenwirth, der das Österreich-Geschäft leitet, sagt, der Auftritt unter der Konzernmarke solle behutsam beginnen. Zuerst gehe es darum, die Bekanntheit der Marke zu steigern.

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ORLEN S.A. übernahm im Jänner 2024 eine 100-prozentige Beteiligung an der Doppler Energie GmbH, die 267 österreichische Tankstellen unter der Marke Turmöl betreibt.

Orlen will im Alltag der Menschen auftauchen und über Kooperationen Reichweite gewinnen. Ob alle Turmöl-Stationen auf Orlen umgestellt werden, ist nicht entschieden. Der Konzern will als eigenständige Marke wahrgenommen werden, ohne die bestehenden Strukturen plötzlich umzukrempeln.

Sportsponsoring und Ladenetz

Um bekannter zu werden, setzt Orlen auf Sportsponsoring. Das Unternehmen unterstützt den Linzer Halbmarathon und gibt der Orlen Arena Oberstdorf Allgäu ihren Namen, die auch beim Skispringen eine Rolle spielt. Zugleich plant der Konzern, sein Ladenetzwerk Orlen Charge nach Österreich zu bringen. Damit könnten zusätzliche öffentliche Ladestationen für E-Autos entstehen.

Offene Preisfrage

Die bestehenden Standorte sollen weiterentwickelt werden. Im Gespräch sind weitere Angebote wie Shops, Paketboxen und Waschstraßen.

Zu den Preisen gibt Orlen derzeit keine Ankündigungen ab.

Weder eine Senkung der Spritpreise noch konkrete neue Tankangebote hat der Konzern in Aussicht gestellt.