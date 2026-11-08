Über 50 und arbeitslos: Diese Förderung macht Sie für Firmen attraktiver

Der Arbeitsmarkt wird für ältere Menschen zunehmend schwieriger. Jetzt stellt das AMS in Wien zusätzliche 17 Millionen Euro bereit, um ihre Jobchancen zu verbessern. Besonders interessant ist eine Förderung, durch die Unternehmen bei der Einstellung älterer Arbeitsuchender einen erheblichen Teil der Personalkosten ersetzt bekommen können.

Wer mit 50 oder 55 Jahren seinen Arbeitsplatz verliert, hat es bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung häufig schwerer als jüngere Bewerber. Obwohl viele Betroffene jahrzehntelange Berufserfahrung mitbringen, bleiben Einladungen zu Vorstellungsgesprächen oft aus. Neue Förderprogramme und zusätzliche Millionenmittel sollen das nun ändern.

AMS stellt 17 Millionen Euro zusätzlich bereit

Das Arbeitsmarktservice Wien hat am 2. November angekündigt, 17 Millionen Euro zusätzlich für Menschen ab 55 Jahren einzusetzen. Das Geld soll einerseits Unternehmen unterstützen, die ältere Arbeitsuchende einstellen, und andererseits zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten in gemeinnützigen Projekten schaffen.

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„Für Jobsuchende kann das im Vorstellungsprozess der entscheidende Vorteil sein“, erklärte AMS-Wien-Chef Winfried Göschl.

Die Förderung wird grundsätzlich nicht an die Arbeitsuchenden ausgezahlt. Stattdessen erhalten Arbeitgeber finanzielle Zuschüsse, wenn sie geeignete Personen einstellen. Dadurch soll das wirtschaftliche Risiko einer Neueinstellung reduziert werden.

Neue Zahlen zeigen ein wachsendes Problem

Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Situation für ältere Arbeitsuchende nur langsam verbessert.

Im Oktober 2026 waren in Wien 121.892 Menschen arbeitslos gemeldet, um 2,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Bei Personen über 50 Jahren, die arbeitslos oder in Schulungen waren, stieg die Zahl hingegen um 1,6 Prozent.

Auch österreichweit wird die Jobsuche schwieriger. Laut Statistik Austria gab es im dritten Quartal 2026 durchschnittlich 121.900 offene Stellen, 11,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Gerade ältere Menschen stehen damit vor einer besonderen Herausforderung: Sie sollen länger arbeiten, müssen sich aber auf einem Arbeitsmarkt behaupten, auf dem die Nachfrage nach neuen Beschäftigten zurückgegangen ist.

Bis zu 97,5 Prozent Förderung für Arbeitgeber

Besonders interessant ist eine bereits bestehende Unterstützung in Wien, die sogenannte Joboffensive 50plus. Sie wird gemeinsam vom Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff) und dem AMS Wien umgesetzt.

Unternehmen, die geeignete ältere Arbeitsuchende einstellen, können dabei acht Monate lang finanzielle Unterstützung erhalten.

In den ersten vier Monaten beträgt die Förderung 97,5 Prozent der sozialversicherungsrechtlichen Beitragsgrundlage, in den folgenden vier Monaten 65 Prozent. Dabei gelten festgelegte Fördergrenzen.

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass die betroffene Person über 50 Jahre alt ist, in Wien wohnt und seit mindestens einem Jahr arbeitslos ist. Für bestimmte Bezieher der Wiener Mindestsicherung können bereits drei Monate ausreichen. Über Ausnahmen und die individuelle Förderfähigkeit entscheidet das AMS.

Wichtig: Diese Joboffensive besteht bereits und ist nicht mit dem neu angekündigten 17-Millionen-Euro-Paket gleichzusetzen.

Österreichweit sollen Tausende Arbeitsplätze gefördert werden

Auch außerhalb Wiens gibt es Unterstützung. Mit der bundesweiten Aktion 55+ stehen 2026 insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Programm soll zwischen 3.000 und 6.000 geförderte Arbeitsplätze ermöglichen. Vorgesehen sind Beschäftigungen in gemeinnützigen Projekten, sozialökonomischen Betrieben sowie privaten Unternehmen.

Die Stellen sollen kollektivvertraglich entlohnt werden. Wie hoch eine Förderung ausfällt und wie lange sie gewährt wird, hängt vom jeweiligen Bundesland und Einzelfall ab.

Ob die zusätzlichen Wiener 17 Millionen Euro teilweise mit diesen Bundesmitteln zusammenhängen, ist aus den veröffentlichten Angaben nicht eindeutig ersichtlich.

So können Arbeitsuchende jetzt profitieren

Wer über 50 Jahre alt und arbeitslos ist, sollte beim zuständigen AMS gezielt nach einer Eingliederungsbeihilfe fragen. Diese Förderung ist grundsätzlich österreichweit verfügbar, wobei regionale Voraussetzungen gelten.

Für Menschen in Wien kommt zusätzlich die Joboffensive 50plus infrage. Informationen und eine Anmeldemöglichkeit bietet der waff.

Besonders wichtig: Unternehmen müssen die Eingliederungsbeihilfe vor Beginn des Arbeitsverhältnisses beantragen. Eine nachträgliche Förderung ist grundsätzlich nicht möglich.

Für Bewerber kann es daher sinnvoll sein, bereits vor einem Vorstellungsgespräch zu klären, ob sie grundsätzlich für eine Förderung infrage kommen.

Allerdings besteht kein automatischer Rechtsanspruch. Auch die Bereitstellung zusätzlicher Millionen garantiert noch keinen Arbeitsplatz.

Dennoch eröffnet sich für viele ältere Arbeitsuchende eine Möglichkeit, ihre Berufserfahrung mit einem konkreten finanziellen Argument gegenüber potenziellen Arbeitgebern zu verbinden.