Unglaubliche Entdeckung in Kroatien: Gibt es Meeres-Wildschweine? (FOTO)

Dieser „Meeresbewohner“ hat keine Flossen, sondern Hufe: Am Donnerstag wurde in der Nähe der Insel Molat nordwestlich von Zadar in Kroatien ein schwimmendes Wildschwein gesichtet, das sich recht schnell und souverän im Meer bewegte.

„Wir sind erfahrene Bootsfahrer und ständig mit unserem Boot unterwegs, aber so etwas haben wir noch nie gesehen“, erklärte der Mann, der das Tier am Donnerstag gegen 14 Uhr bei der Insel Molat vor Zadar gesichtet hat, gegenüber den örtlichen Medien.

„Wir hatten etwas an der Wasseroberfläche in der Ferne bemerkt und beschlossen, näher hinzufahren. Was wir da sahen, war ein Wildschwein! Ich konnte nicht glauben, wie schnell es sich bewegte. Ein Meeres-Wildschwein, eine neue Spezies. Die Kinder waren sofort begeistert“, erklärte der Bootsfahrer, der das Tier fotografiert hat.

Als sich das Boot weiter näherte, fühlte sich das Tier jedoch bedroht.

„Wir sind offensichtlich zu nahe gefahren, da hat das Tier das Boot attackiert. Dann wollte es hineinklettern. Wahrscheinlich fühlte es sich bedroht, weil es merkte, dass wir größer und stärker waren. Wir haben uns daraufhin entfernt und das Tier in Ruhe gelassen“, erzählte der Bootsfahrer die Begegnung mit dem schwimmenden Wildschwein.

Das „Meerees-Wildschwein“ war in der Nähe der Insel Molat in Richtung Sestrunj unterwegs.