Viralhit

Unglaublicher Spielzug: Kroatische Sensation begeistert Europa!

(FOTO: EPA / Johan Nilsson)
1 Min. Lesezeit

Ein Handball-Kunststück elektrisiert die Sportwelt: Mit einem spektakulären Spielzug begeistern die Wiener nicht nur Fans, sondern auch die EHF selbst.

Ein spektakulärer Spielzug sorgte für Aufsehen, den selbst die Europäische Handballföderation (europäischer Handball-Dachverband) als wahres Meisterwerk einstufte. Mit dem prägnanten Kommentar „Der Boden ist Lava“ unterstrich die EHF die Besonderheit dieser Aktion. Alles begann mit Ivan Martinović, der einen „Zeppelin“ abfing, woraufhin Srna und Mandić den Gegner mit einer blitzschnellen Kombination aushebelten.

⇢ Knapp gewonnen, trotzdem raus – Handballer mit bitterem EM-Ende

Viraler Handball-Hit

In den sozialen Medien entwickelt sich der Clip zum viralen Hit – über 800.000 Menschen haben das Video bereits gesehen, und die Millionenmarke rückt in greifbare Nähe.

KOSMO-Redaktion
