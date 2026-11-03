Unsichtbare Gefahr: Therme, Kirche und Bank in Ischl evakuiert

Ein Baggerschlag in Bad Ischl, und die Innenstadt hält den Atem an. Therme, Kirche und Bank müssen räumen, die Gefahr ist unsichtbar.

Eine beschädigte Gashauptleitung hat in Bad Ischl einen Gasalarm in großem Ausmaß ausgelöst. Teile der Innenstadt wurden geräumt, das Gebiet weitläufig gesperrt. Kurz vor Mittag konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

Im Zuge von Baggerarbeiten in der Kaiser-Franz-Josef-Straße kam es zu einem Schaden an der Gashauptleitung. Sofort strömte Erdgas aus, es herrschte akute Brand- und Explosionsgefahr. Im Gefahrenbereich befanden sich die Therme, die Kirche, Geschäfte, eine Bank, Gaststätten und Privathäuser, die allesamt geräumt wurden.

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Erweiterte Sperrzone

Als Vorsichtsmaßnahme für den Ernstfall dehnte die Feuerwehr die Sperrzone auf einen Radius von 100 Metern aus und alarmierte zusätzliche Einheiten nach. Um die austretende Gasmenge einzudämmen, wurde der Gasschieber unverzüglich geschlossen.

Hannes Stibl, der den Einsatz leitete, sagte: „Nachdem gerade die Abwasserleitungen erneuert werden, musste befürchtet werden, dass sich das Gas über den Kanal ausbreitet. Somit wurden Nachalarmierungen weiterer Feuerwehreinheiten veranlasst und der Absperrbereich auf einen Radius von 100 Metern erweitert.“ Messungen im Kanalnetz nahmen Fachleute des Netzbetreibers und des Reinhalteverbandes Wolfgangsee-Ischl vor.

Entwarnung am Mittag

Dabei stellte sich heraus, dass sich im Kanal kein Gas ausgebreitet hatte. Nach etwa zwei Stunden kam die Entwarnung, kurz vor Mittag hob die Einsatzleitung den Alarm auf.

Die beschädigte Gasleitung war zu diesem Zeitpunkt bereits repariert.

Die Staus, die durch die Sperren entstanden waren, lösten sich in der Stadt allmählich auf.