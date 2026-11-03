Unter 30 Prozent Luftfeuchte: Das macht Heizungsluft mit dem Körper

Die Wohnung ist warm, doch Augen brennen, Haut spannt und der Hals kratzt. Der Auslöser ist unsichtbar und steckt in der Luft.

Im Winter wird trockene Heizungsluft häufig unterschätzt. Sie lässt die Luftfeuchtigkeit in Wohnungen sinken und macht Haut, Augen und Atemwege empfindlicher. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Raumklima rasch verbessern.

Kalte Luft von draußen enthält kaum Wasserdampf. Erwärmt sie sich in der Wohnung, sinkt die relative Feuchte zusätzlich.

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In geheizten Räumen rutscht sie häufig unter 30 Prozent, als angenehm gelten in der Regel 40 bis 60 Prozent. Verlässliche Werte liefert ein Hygrometer.

Gesundheitliche Folgen

Schuld ist nicht die Heizung an sich, sondern die niedrige Luftfeuchtigkeit. Sind Nase und Rachen ausgetrocknet, funktioniert der natürliche Schutz der Schleimhäute schlechter. Krankheitserreger und Schmutzpartikel werden dann weniger wirksam abgewehrt, Viren dringen leichter ein.

Eine Erkältung löst Heizungsluft nicht aus, die Abwehr der Atemwege kann sie aber schwächen. Auch die Haut büßt rascher Feuchtigkeit ein. Typische Anzeichen sind ein Spannungsgefühl im Gesicht, raue Stellen, Juckreiz und spröde Lippen.

Ebenso sind die Augen betroffen. Besonders bei langer Arbeit am Bildschirm blinzeln wir seltener, dadurch verdunstet der Tränenfilm schneller.

Die Augen brennen, röten sich oder wirken müde. Treten zusätzlich Kopfschmerzen und nachlassende Konzentration auf, kann schlechte Raumluft eine Rolle spielen.

Wirksame Maßnahmen

Mehrmals am Tag sollten die Fenster für einige Minuten ganz geöffnet werden. Beim Stoßlüften kommt frische Luft herein, ohne dass die Wohnung stark auskühlt.

Die Luftfeuchtigkeit lässt sich mit einem Hygrometer kontrollieren. Bleibt sie dauerhaft zu niedrig, kann ein sauber gehaltener Luftbefeuchter sinnvoll sein. Zu viel Feuchtigkeit sollte man allerdings meiden, da sie das Schimmelrisiko erhöht.

Zimmerpflanzen geben über ihre Blätter zwar Feuchtigkeit ab, der Effekt ist jedoch begrenzt und kein Ersatz für eine gezielte Regulierung des Raumklimas. Wer ausreichend trinkt, etwa Wasser oder ungesüßten Tee, unterstützt die Flüssigkeitsversorgung.

Bei trockener Haut können außerdem rückfettende Pflegeprodukte helfen. Die Heizung darf ein Stück zurückgedreht werden.

Vielen Menschen genügen im Wohnzimmer etwa 20 Grad, im Schlafzimmer darf es kühler sein.

Das macht das Raumklima oft angenehmer.