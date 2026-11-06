Unter Babler eine halbe Million Wähler weg – wohin die SPÖ-Anhänger wechseln

Seit Andreas Bablers Amtsantritt hat die SPÖ laut einer neuen OGM-Auswertung rund eine halbe Million potenzielle Wähler verloren. Besonders die Grünen und die FPÖ profitieren davon. Doch auch andere Parteien konnten ehemalige SPÖ-Anhänger für sich gewinnen.

Die SPÖ hat seit Juni 2023 deutlich an Rückhalt verloren. Laut einer aktuellen Auswertung des Meinungsforschungsinstituts OGM wanderten hochgerechnet rund 500.000 potenzielle Wählerinnen und Wähler zu anderen Parteien oder ins Lager der Nichtwähler ab. Den größten Zulauf aus dem früheren SPÖ-Lager verzeichneten dabei die Grünen mit 145.000 Personen, gefolgt von der FPÖ mit 110.000.

Auch andere Parteien profitierten von der Abwanderung: Die KPÖ gewann laut der Analyse rund 65.000 ehemalige SPÖ-Anhänger, die NEOS 60.000 und die ÖVP 55.000. Weitere 65.000 würden mittlerweile gar nicht mehr wählen gehen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Parallel dazu sind die Umfragewerte der Sozialdemokraten deutlich gesunken. Während die SPÖ im Juni 2023, als Babler den Parteivorsitz übernahm, noch bei 23 bis 24 Prozent lag, kommt sie aktuell nur noch auf 13 bis 14 Prozent.

1.074 Personen mehrfach befragt

Für die Auswertung griff OGM auf Längsschnittdaten aus mehr als 100 repräsentativen Sonntagsfragen seit 2023 zurück. Im Mittelpunkt standen 1.074 Personen, die im Juni 2023 angegeben hatten, die SPÖ zu wählen, mittlerweile aber eine andere Partei bevorzugen oder nicht mehr wählen möchten.

Besonderheit der Untersuchung: Es wurden wiederholt dieselben Personen befragt. Die Zahl von rund 500.000 ergibt sich aus einer Hochrechnung der beobachteten Veränderungen. Laut OGM entspricht ein Prozentpunkt in der Sonntagsfrage ungefähr 50.000 Wählerstimmen.

Ähnliche Entwicklung bereits Anfang 2026

Eine vergleichbare Analyse hatte OGM bereits Anfang 2026 veröffentlicht. Auch damals zeigte sich eine starke Abwanderung aus dem SPÖ-Lager. Die Grünen lagen zu diesem Zeitpunkt mit 155.000 ehemaligen SPÖ-Anhängern noch vor dem aktuellen Wert, während die FPÖ auf 120.000 kam.

Die KPÖ konnte ihren Wert seither von 50.000 auf 65.000 steigern. Bei den NEOS ging die Zahl hingegen von 80.000 auf 60.000 zurück. Die ÖVP blieb mit 55.000 auf demselben Niveau.

SPÖ steht vor schwierigem Spagat

Auch innerhalb der verbliebenen SPÖ-Wählerschaft erkennt OGM-Analyst Johannes Klotz unterschiedliche Gruppen. Einerseits handelt es sich um junge, deutlich links orientierte Menschen in Städten, andererseits um ältere Stammwähler ab 65 Jahren.

Diese unterschiedlichen Interessen unter einen programmatischen Hut zu bringen, sei für die Sozialdemokraten schwierig. Klotz beschreibt die Herausforderung so: „Junge, prononciert links geprägte Städter und ältere Stammwähler 65 plus. Also schwierig, diese beiden heterogenen Gruppen programmatisch anzusprechen.“