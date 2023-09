Unvergesslicher Urlaub auf der größten Insel der Welt

Sie wollten schon immer einmal nach Australien reisen? Down Under hat für jeden Geschmack etwas zu bieten – atemberaubende Landschaften, eine faszinierende Tierwelt und kilometerlange Sandstrände. Hier sind ein paar Tipps, die Sie wissen sollten, damit die nächste Australienreise zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Down Under entdecken

Die Strände sind in Australien einfach paradiesisch. Von dem berühmten Bondi Beach in Sydney bis hin zum atemberaubenden Whitehaven Beach in Queensland gibt es zahlreiche wunderschöne Orte, die darauf warten, von Ihnen erkundet zu werden.



Die endlos weißen Sandstrände und das türkisblaue Meer laden zum Entspannen ein. Während die Sonne auf die Haut scheint, spüren Sie gleichzeitig den sanften Wind in den Haaren.



Wie wäre es zusätzlich mit einem Besuch im Outback? Dort erleben Sie die Weite und Schönheit der australischen Wüste.

Nicht zu vergessen ist die einzigartige Tierwelt Australiens. Von süßen Koalas über bunte Papageien bis hin zu gefährlichen Krokodilen – hier sehen Sie Tiere, die Sie nirgendwo anders auf der Welt bestaunen können. Ein Besuch im Australia Zoo oder eine Bootstour durch den Great Barrier Reef sind definitiv ein Muss für Tierliebhaber.

Auf die Vorbereitung kommt es an

Bereiten Sie sich gut vor, um das Beste aus Ihrer Australienreise herauszuholen. Australien als Reiseziel ins Auge gefasst? Praktische Reiseinfos gibt es an dieser Stelle.



Informieren Sie sich ausgiebig über die verschiedenen Regionen und Sehenswürdigkeiten. Planen Sie im Voraus, welche Sie erkunden möchten. Beim Packen des Koffers unterscheidet sich die Kleidung nach dem Reiseziel und den Aktivitäten, die Sie unternehmen möchten. Für eine Wanderung im Outback sollten Sie dementsprechend bequeme Schuhe einpacken. Denken Sie daran, ausreichend Sonnencreme mitzunehmen. Die Sonne ist in Australien ziemlich stark! Um einzureisen, benötigen Sie ein Visum. Für die Urlaubsreise reicht das kostenlose Visum, das Sie spätestens 24 Stunden vor Flug beantragen müssen, aus.

Kosten für einen Urlaub in Australien

Je nachdem, von welchem Teil Österreichs Sie nach Australien fliegen, variieren die Preise. Buchen Sie am besten frühzeitig, um Geld für das Flugticket zu sparen.



Australien bietet eine Vielzahl von Unterkünften, von Luxushotels bis hin zu Backpacker-Hostels. Je nach vorhandenem Budget können Sie die passende Option für sich wählen. Beachten Sie dabei, dass die Preise je nach Saison unterschiedlich hoch sind.



Ein weiterer Kostenpunkt sind die Transportkosten. Australien ist aufgrund seiner Größe ein vielseitiges Reiseziel. Wohin zuerst reisen, ist da oft die Frage. Hier finden Sie Antworten. Um die verschiedenen Sehenswürdigkeiten zu erkunden, benötigen Sie ein Mietauto. Oder Sie nehmen die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch.



Die Inflationsrate ist weltweit gestiegen. In Österreich sollen Teigwaren demnächst um bis zu 20 Prozent teurer werden. Rechnen Sie damit, dass die Preise für Lebensmittel in Australien etwa doppelt so teuer sind als hierzulande. Von exquisiten Restaurants bis hin zu günstigen Street-Food-Ständen werden Sie jedoch mit Sicherheit etwas finden, das Ihren Gaumen erfreut, ohne Ihr Budget dabei zu sprengen.



Die Preise für Aktivitäten und das Besichtigen von Sehenswürdigkeiten sind unterschiedlich hoch. Planen Sie die Kosten für das Schnorcheln im Great Barrier Reef bis hin zu Wanderungen im Outback ein. Je nachdem wie viele Aktivitäten Sie ausüben, kostet eine Woche durchschnittlich 1200 Euro pro Person. Hierbei sind die Flugkosten nicht einberechnet.