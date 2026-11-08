Urlaub in Österreich: Mit dieser Karte fahren Gäste fast überall gratis

Ein Winterurlaub in Österreich wird seit November in einem Bundesland deutlich unkomplizierter. Urlauber können dort mit ihrer Gästekarte kostenlos Busse und sogar Fernverkehrszüge nutzen. Doch hinter dem neuen Angebot steckt eine wichtige Änderung: Übernachtungen werden teurer. Für Familien kann sich die Regelung trotzdem lohnen.

Ob Skiurlaub, Adventwochenende oder ein paar erholsame Tage am See: In Kärnten gelten seit dem 1. November 2026 neue Regeln für Urlaubsgäste. Wer in einem Hotel, einer Pension oder einer angemeldeten Privatunterkunft übernachtet, kann mit seiner Gästekarte nahezu den gesamten öffentlichen Verkehr im Bundesland ohne zusätzliche Ticketkosten nutzen. Das Angebot gilt auch während der Weihnachtsferien.

Sogar Railjet und ICE sind kostenlos dabei

Die neue Regelung geht deutlich über gewöhnliche regionale Gästekarten hinaus. Nicht nur Stadt- und Regionalbusse sind inkludiert, sondern auch S-Bahnen, Regionalexpresszüge und Fernverkehrszüge.

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Selbst Railjet-, Intercity-, Eurocity- und ICE-Züge sowie Verbindungen der WESTbahn dürfen innerhalb Kärntens genutzt werden.

Auch die S-Bahn-Verbindung bis Lienz in Osttirol ist eingeschlossen.

Ein praktisches Beispiel: Eine Familie verbringt ihren Winterurlaub in Villach und möchte einen Tagesausflug nach Klagenfurt unternehmen. Statt für jedes Familienmitglied ein Bahnticket zu kaufen, kann sie mit der gültigen Gästekarte die entsprechende Verbindung nutzen.

Auch mehrere Ausflüge während derselben Urlaubswoche sind möglich.

Fünf Nächte Urlaub: So viel kostet die Änderung

Ganz kostenlos ist das neue System allerdings nicht.

Mit 1. November wurde die bisherige Orts- und Nächtigungstaxe durch eine einheitliche Aufenthaltsabgabe ersetzt. Sie beträgt nun 4,50 Euro pro Person und Nacht. Davon sind 90 Cent für Mobilität und Infrastruktur vorgesehen.

Bisher waren die Abgaben regional unterschiedlich und betrugen zusammen teilweise bis zu 2,70 Euro.

Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von neun und zwölf Jahren verbringt fünf Nächte in Kärnten.

Die Erwachsenen bezahlen zusammen 45 Euro Aufenthaltsabgabe. In einem Ort, in dem bisher 2,70 Euro pro Person fällig waren, hätten sie 27 Euro bezahlt.

Das bedeutet 18 Euro Mehrkosten für den gesamten Aufenthalt.

Kinder und Jugendliche sind bis zum Ende jenes Kalenderjahres, in dem sie 16 werden, von der Aufenthaltsabgabe befreit. Trotzdem erhalten Kinder ab sechs Jahren eine eigene Gästekarte.

Ob sich die Mehrkosten lohnen, hängt davon ab, wie häufig die Familie öffentliche Verkehrsmittel nutzt.

Auch für den Skiurlaub interessant

Besonders praktisch könnte die neue Regelung für Winterurlauber werden.

In der Region Villach sind beispielsweise regionale Skibusangebote zur Gerlitzen Alpe und zum Dreiländereck in der Erlebnis CARD enthalten.

Damit können Gäste unter Umständen ihr Auto bei der Unterkunft stehen lassen und sich Parkplatzsuche sowie einzelne Fahrtkosten ersparen.

Auch ausgewählte Rufbusse und Sammeltaxis können genutzt werden. Bei manchen Angeboten fällt allerdings ein Komfortzuschlag von zwei Euro pro Person und Fahrt an.

Nicht enthalten sind unter anderem Fahrradtransporte, bestimmte Sonderzüge, Autoschleusen und spezielle touristische Shuttlebusse.

So bekommen Urlauber das kostenlose Ticket

Die Handhabung ist vergleichsweise einfach.

Nach der elektronischen Gästemeldung stellt die Unterkunft eine regionale Gästekarte aus. Diese kann digital auf dem Smartphone, über eine Gäste-App oder teilweise in gedruckter Form bereitgestellt werden.

Bei einer Kontrolle müssen Gäste die Karte und einen Lichtbildausweis vorzeigen.

Die Fahrberechtigung gilt grundsätzlich vom Anreisetag ab Ausstellung bis zum Betriebsschluss am Abreisetag.

Ein wichtiger Tipp: Wer bereits vor der Anreise einen digitalen Check-in erledigt, kann die Gästekarte möglicherweise im Voraus erhalten und damit beispielsweise vom Bahnhof in Kärnten zur Unterkunft fahren.

Vorsicht bei Anreise und Privatbesuchen

Eine entscheidende Einschränkung sollten Urlauber kennen: Die Gästekarte ersetzt nicht automatisch das Zugticket für die Anreise aus Wien, Graz oder Deutschland.

Insbesondere die An- und Abreise mit Fernverkehrszügen ist ausdrücklich ausgenommen. Auch eine gegebenenfalls notwendige Sitzplatzreservierung muss separat bezahlt werden.

Tagesgäste, bestimmte Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper können das Angebot ebenfalls nicht einfach beanspruchen. Wer privat bei Angehörigen übernachtet, erhält dadurch allein noch keine Gästekarte.

Auf Campingplätzen beträgt die neue Aufenthaltsabgabe bei Übernachtungen im eigenen Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil vier Euro pro Person und Nacht.

Für Urlauber lohnt sich deshalb vor der Buchung eine einfache Frage an die Unterkunft: Welche Gästekarte bekomme ich, und welche Fahrten kann ich damit tatsächlich kostenlos nutzen?

Gerade bei längeren Aufenthalten mit mehreren Ausflügen könnte die neue Regelung das Reisebudget spürbar entlasten.