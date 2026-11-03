Urlaub wird zum Luxus: Zwei Airlines kündigen zweistellige Ticket-Aufschläge an

Fliegen wird teurer, und zwar zweistellig. Zwei große Airlines legen offen, was Passagiere erwartet, während bei der AUA Strecken wackeln.

„Die Airline müsste ihre Preise eigentlich um 20 Prozent erhöhen, um den Kostenaufstieg aufzufangen,“ sagte Ryanair-Chef Michael O‘Leary.

Lufthansa und Ryanair kündigen für das kommende Jahr spürbar höhere Ticketpreise an. Grund sind die weiterhin hohen Kerosinkosten, die mit dem Krieg im Nahen Osten zusammenhängen. Bei der AUA geraten zusätzlich Langstreckenflüge und einzelne Verbindungen unter Druck.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ryanair stellt für 2027 einen zweistelligen Anstieg der Flugpreise in Aussicht. Auch bei Lufthansa sollen die Tickets im kommenden Jahr im zweistelligen Prozentbereich teurer werden. Aktuell liegen die Preise nach Angaben von Ryanair moderat über dem Niveau des Vorjahres.

Hohe Kerosinkosten

Beide Fluggesellschaften begründen den Schritt mit dem hohen Kerosinpreis, der wegen des Kriegs im Nahen Osten weiter auf den Kosten lastet. Lufthansa rechnet schon im vierten Quartal 2026 mit einem zweistelligen Preissprung. Bei Ryanair soll 2027 ein weiterer deutlicher Aufschlag folgen, der das derzeitige Ölpreisniveau allerdings nicht zur Gänze ausgleicht.

„Die Airline müsste ihre Preise eigentlich um 20 Prozent erhöhen, um den Kostenaufstieg aufzufangen,“ erklärte Ryanair-Chef Michael O‘Leary. Für das kommende Geschäftsjahr, das Ende März 2028 abschließt, kalkuliert Ryanair mit Mehrausgaben von rund zwei Milliarden Euro. Der Kerosinbedarf im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März 2027 ist zu bis zu 80 Prozent preislich abgesichert.

Im Management wird über Gehalts-Nullrunden, Kündigungen, eine Überprüfung der Flughafenverträge und einen verstärkten Einsatz von KI nachgedacht. „Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass das Ölpreisniveau in den kommenden zwölf Monaten hoch bleiben wird. Wir werden also den Gürtel enger schnallen müssen“, sagte Finanzchef Neil Sorahan.

„Die Ticketpreise werden im nächsten Jahr zweistellig steigen, das sehen wir auch so“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. „Wir brauchen sie, um die Kerosinkostensteigerung umzusetzen.“ Laut Lufthansa zeigt sich die Nachfrage derzeit robust.

AUA unter Druck

Bei Austrian Airlines stehen wegen der Rekordkosten für Kerosin mehrere Verbindungen auf dem Prüfstand. Neue Langstreckenflugzeuge bekommt die AUA nicht, denn die fünf fabriksneuen Dreamliner kommen an anderer Stelle im Konzern zum Einsatz.

Mit dem Ende des Sommerflugplans wurde die Strecke zwischen Wien und Graz aus dem Netz genommen.

Im Winterflugplan 2026/27 sind die Kapazitäten gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent zurückgefahren.