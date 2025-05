Urlauber ensetzt: Restaurant verlangt Extra-Gebühr, wenn ihr DAS nicht bestellt!

Ein Ehepaar erlebte in Port de Pollença auf Mallorca eine kuriose Überraschung auf ihrer Restaurantrechnung: Zwei Euro Aufschlag für eine nicht bestellte Vorspeise. Der mysteriöse Posten „No Starter“ wurde erst nach dem Bezahlen entdeckt.

Bei der Nachfrage stieß das Paar zunächst auf Sprachbarrieren – der erste Kellner verstand kein Spanisch. Eine herbeigerufene Kollegin konnte den seltsamen Aufschlag ebenfalls nicht erklären. Nach mehrmaligem Nachhaken erhielten die Gäste schließlich ihr Geld zurück, begleitet von einer Entschuldigung der Kellnerin. Der verantwortliche Restaurantleiter war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend.

Fragwürdige Aufschläge

Konsumentenschützer auf Mallorca warnen vor solchen Praktiken. Sie betonen, dass Zusatzgebühren nur rechtmäßig sind, wenn sie transparent auf der Speisekarte ausgewiesen werden – was in diesem Fall offenbar versäumt wurde. Das Phänomen fragwürdiger Aufschläge ist kein Einzelfall: In Italien werden Gäste häufig für Brot, Gedeck oder das Teilen von Gerichten zur Kasse gebeten.

Skurrile Beispiele

Aus den USA wurde ein besonders skurriler Fall bekannt, bei dem ein Gast im Bundesstaat Indiana fünf Dollar „Mecker-Gebühr“ zahlen musste – ironischerweise, weil er sich über ein falsch serviertes Bier nicht beschwert hatte. Diese Geschichte verbreitete sich rasch im Internet.

Der Vorfall auf Mallorca verdeutlicht: Urlauber sollten ihre Restaurantrechnungen gründlich prüfen, um nicht unbemerkt mit versteckten Kosten belastet zu werden.