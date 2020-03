Ursachen sexueller Störungen bei Frauen

Wenn es um die Begriffe „Erektionsstörung“, „Impotenz“ oder „sexuelle Störungen“ geht, verbinden die meisten diese Begriffe immer mit dem männlichen Geschlecht. Natürlich steht es außer Frage, dass auch die Großzahl der Potenzstörungen bei den Männern auftritt.

Aber tatsächlich kann es auch Frauen passieren, dass diese nicht in der Lage sind Sex zu haben. Bei den Frauen fällt es eben dann so aus, dass diese nicht mehr erregt bzw. feucht werden können.Warum dies passiert, kann viele verschiedene Hintergründe haben. In diesem Artikel werden die wichtigsten Gründe beleuchtet und Tipps gezeigt, wie diese sexuellen Störungen verhindert werden können.

Ursachen für Impotenz

Wenn Frauen an sexuellen Störungen leiden, kann dies unterschiedliche Ursachen haben. Die häufigste Ursache bei Frauen sind jedoch psychologische Hintergründe. Denn wenn sich die Frau nicht in ihrem Körper wohlfühlt, an Depressionen leidet oder ungewöhnlich viel Stress und Druck im Alltagsleben verzeichnet, kann sich dies auch sehr wohl auf das Sexleben und auf die Potenz auswirken.

Auch verschiedene Stimmungsschwankungen können jederzeit dafür sorgen, dass Frauen nicht mehr in Stimmung kommen für den Geschlechtsverkehr sind und somit auch nicht mehr bereit dafür. DieseStimmungsschwankungen können von psychologischen Gründen stammen oder auch wegen der Anti-Baby-Pille.

Operative Eingriffe bzw. Veränderungen am Körper können auch häufig dazu führen, dass Frauen an Potenz verlieren. Bei Eingriffen an der Gebärmutter oder bei einer Geburt kann es oft eine Zeit lang dauern, bis Frauen wieder bereit dafür sind, Sex mit dem Geschlechtspartner zu haben.

Dazu kann es auch sein, dass die Impotenz aufgrund eines schlechten Lebensstils auftritt. Eine schlechte Ernährung, eine unzureichende Bewegung oder zu wenig Beschäftigung mit sich selbst kann bei Frauen dazu führen, dass diese an sexuellen Störungen leiden.

Symptome bei Impotenz

Wie sich eine Impotenz bei Frauen auswirkt, ist nicht so leicht zu definieren wie bei den Männern. Beim männlichen Geschlecht ist es klar, dass sich die Impotenz durch Erektionsstörungen zeigt. Der Penis kann einfach nicht mehr steif werden.

Bei Frauen ist es allerdings ein wenig anders. Denn tatsächlich ist es immer noch umstritten, ob und wie sich die Impotenz bei Frauen zeigt. Dabei verweisen einige Ärzte darauf, dass Impotenz bei Frauen schon dann auftritt, wenn die Lust zum Sex nicht mehr da ist. Andere meinen jedoch, dass nurkörperliche Symptome zeigen können, wann die Frau an Impotenz leidet.

Verschiedene körperliche Symptome können unter anderem Scheidentrockenheit, Schmerzen beim Sex oder beim Orgasmus und generell Unfähigkeit zum Orgasmus sein. Wenn diese Symptome bei Frauen auftreten, liegt dies vermutlich an einer Form von sexueller Störung.

Was können Frauen gegen Impotenz machen?

Wie auch bei Männern ist der erste wichtige Schritt die Identifikation der Ursache. Denn nur wenn die Ursache klar ist, kann man auch Schritte gegen die sexuellen Störungen einleiten.

Deshalb ist dies der erste wichtige Schritt. Frauen sollen herausfinden, woher ihre Impotenz stammen könnte. Stress, Depressionen oder auch Stimmungsschwankungen. Wenn psychologische Probleme hinter der Impotenz stecken, sollten Frauen entweder auf Ihr eigenes Wohlbefinden achten oder einen Therapeuten aufsuchen. Denn solche Gespräche können beruhigend auf Frauen wirken und somit nicht nur für die Potenz, sondern für den ganzen Körper gut tun.

Wenn Frauen einen ungesunden Lebensstil verfolgen und bemerken, dass sie dadurch schlapp, müdeund energielos werden, kann dies auch möglicherweise der Grund für ihre Impotenz sein. Was man dagegen tun kann, ist ziemlich einfach. Gesünder ernähren, mehr Sport bzw. generell mehr Bewegung im Alltag ist immer gut.

Dabei ist es egal, welche Art von Sport Frauen machen sollen. Laufen, joggen oder auch Training im Fitnessstudio. Die Vorteile von Sport und Bewegung? Sie erhöhen die Fitness, lassen das Blut in Wallung bringen und erhöhen auch einfach die Energie für den Alltag.

Wenn es allerdings um eine kurzfristige Lösung gibt, die auch eine sofortige Wirkung zeigt, dann können Frauen auch auf Potenzmittel zurückgreifen. Dabei können dieselben Potenzmittel verwendet werden wie bei Männern, nämlich sogenannte PDE5-Hemmer. Diese sorgen dafür, dass die Schwellungen abgebaut werden und mehr Blut in den Genitalbereich fließen kann.

Viele Frauen glauben zwar, dass diese Mittel nur etwas für Männer sind, aber tatsächlich zeigen diesedie gleiche Wirkung. Hier können Sie mehr über Gründe für Impotenz bei Frauen erfahren. Auf der Seite finden Sie detaillierte Informationen über die Gründe und Symptome von Impotenz bei Frauen, genauso wie mögliche Potenzmittel, die Frauen verwenden können.

Fazit

Auch Frauen können an einer Potenzstörung leiden. Auch wenn dies allgemein nicht bekannt ist, aber Frauen leiden auch an sexuellen Störungen und die Gründe dafür sind sehr vielseitig.

Der Großteil der Potenzstörungen lässt sich bei Frauen auf psychologische Ursachen wie Depressionen oder Stress zurückführen. Je nach Symptom bzw. Ursache sollte eine entsprechende Behandlung angestrebt werden.

Dabei kann ein Besuch beim Therapeuten genauso wirksam sein wie eine gesündere Ernährung. Wichtig für Frauen ist, den Grund zu erkennen und dementsprechend zu handeln.