Vater schickt Geld, Amt kürzt Sozialhilfe: Das Urteil überrascht

Mal 30 Euro, mal 50 Euro, einmal auch 80 Euro: Eine Frau aus Niederösterreich erhielt von ihrem Vater immer wieder finanzielle Unterstützung. Sie bezog Notstandshilfe und beantragte zusätzlich Sozialhilfe. Als die Behörde ihre Einkünfte prüfte, rechnete sie die familiäre Hilfe mit durchschnittlich 85 Euro monatlich an. Die Frau wehrte sich. Ihr Argument: Das Geld sei freiwillig, unregelmäßig und kein rechtlich geschuldeter Unterhalt.

Warum die Dauer wichtiger ist als der Betrag

Der Fall landete vor dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich. Dieses entschied am 6. Juni 2024 gegen die Frau. Zwar bestätigte es, dass der Vater keine verpflichtenden Unterhaltszahlungen leistete. Doch die Zuwendungen waren bereits länger als vier Monate geflossen. Deshalb durften sie bei der Berechnung berücksichtigt werden.

Dahinter steckt eine oft übersehene Regel: Freiwillige Geldleistungen von Angehörigen sind grundsätzlich nicht auf die Sozialhilfe anzurechnen. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn die Hilfe bereits über einen ununterbrochenen Zeitraum von vier Monaten gewährt wird oder so hoch ist, dass Sozialhilfe gar nicht mehr notwendig wäre.

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Diese Bestimmung ist keine neue Verschärfung für 2027. Sie steht bereits seit 2019 im österreichischen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz. Eine allgemeine Freigrenze von 50 oder 100 Euro gibt es dafür nicht. Entscheidend sind die tatsächlichen Umstände und die Regeln des jeweiligen Bundeslandes.

Das Gericht gab der Frau in einem Punkt recht

Das Urteil enthält noch eine zweite Überraschung. Die Behörde hatte in ihrer Bescheidbegründung verlangt, dass die Frau künftig alle drei Monate unaufgefordert Kontoauszüge vorlegt. Das Gericht bewertete diese zusätzliche Forderung als rechtlich unbegründet und unverhältnismäßig. Weil sie zudem nicht im verbindlichen Spruch des Bescheids stand, war sie nicht verpflichtend.

Die Meldepflicht bei Änderungen der Einkommensverhältnisse blieb allerdings bestehen. Das Urteil bedeutet daher weder, dass Kontounterlagen grundsätzlich nicht verlangt werden dürfen, noch dass regelmäßige Familienhilfe verschwiegen werden darf.

Was ist mit Weihnachtsgeld und Hilfe aus der Heimat?

Gerade vor Weihnachten helfen Eltern oder Großeltern manchmal mit Geld für Lebensmittel, Kinder oder offene Rechnungen. Ein einmaliges Geschenk ist anders zu beurteilen als eine laufende monatliche Überweisung. Auch ein einmaliger Betrag kann allerdings relevant werden, wenn er die Bedürftigkeit insgesamt beseitigt.

Ob das Geld aus Wien, Bosnien, Serbien oder Kroatien kommt, schafft keine automatische Ausnahme. Bei der Sozialhilfe können auch im Ausland verfügbare Einkünfte und Mittel berücksichtigt werden. Bezahlen Verwandte beispielsweise regelmäßig direkt die Miete, sollte ebenfalls geklärt werden, ob damit ein anrechenbarer Bedarf gedeckt wird.

Die Größenordnung des Systems ist erheblich: Laut Statistik Austria bezogen 2024 im Jahresdurchschnitt 205.781 Menschen Mindestsicherung beziehungsweise Sozialhilfe. Wie viele davon von ihren Familien unterstützt werden, ist aus diesen Zahlen nicht ersichtlich.

Eine neue Erleichterung ist erst geplant

Die Regierung hat am 23. Oktober 2026 einen Entwurf zur Änderung der Sozialhilfe vorgelegt. Demnach soll für Menschen ab 25 Jahren die gerichtliche Verfolgung von Unterhaltsforderungen grundsätzlich als unzumutbar gelten. Außerdem sollen bei der Einkommensanrechnung von Partnern deren Unterhaltspflichten gegenüber weiteren Personen stärker berücksichtigt werden.

Das kann etwa Patchworkfamilien betreffen. Die Viermonatsregel für freiwillige Geldhilfen soll hingegen bestehen bleiben. Der Entwurf ist bis 13. November in Begutachtung und noch kein beschlossenes Gesetz.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Wer Sozialhilfe erhält, sollte Geldhilfen dokumentieren und relevante Änderungen der zuständigen Stelle melden, auch dann, wenn eine Überweisung ausdrücklich als Geschenk gedacht ist. Wichtig sind Betrag, Zeitpunkt, Regelmäßigkeit und der Grund der Zahlung.

Kommt es zu einer Kürzung oder Rückforderung, lohnt sich ein genauer Blick auf die schriftliche Berechnung und den Bescheid. Denn der Fall aus Niederösterreich zeigt zweierlei: Gut gemeinte Hilfe kann angerechnet werden. Aber nicht jede zusätzliche Forderung einer Behörde ist automatisch rechtmäßig.