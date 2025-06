Vatertag: Die ultimative Technikfreak-Geschenkliste

Technik, die begeistert: Vom portablen Gaming-PC bis zur Premium-Tastatur mit Rosenholz – diese fünf digitalen Geschenkideen lassen Väterherzen höherschlagen.

Mit dem Vatertag vor der Tür stellt sich wieder die klassische Frage: Was schenkt man dem Mann, der scheinbar alles hat? Für Väter mit Gaming-Leidenschaft gibt es allerdings eine gute Nachricht – in dieser Welt findet sich immer etwas Neues, das auf der Wunschliste noch fehlt. Wir haben fünf Geschenkideen zusammengestellt, die technikbegeisterte Väter begeistern könnten – wobei wir gleich vorwarnen müssen: Gaming ist und bleibt ein kostspieliges Hobby.

Gaming-Zubehör

Seit dem Marktstart der Nintendo Switch 2 zeigen sich Spieler beeindruckt von den Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Die höhere Auflösung und bessere Grafik haben allerdings ihren Preis: Die Spiele benötigen deutlich mehr Speicherplatz. Für Väter mit umfangreicher Spielesammlung könnte daher die 256 GB microSD Express Memory Card von SanDisk zum unverzichtbaren Begleiter werden.

Wichtig zu wissen: Die Switch 2 unterstützt ausschließlich Spiele, die von einer microSD Express-Karte gestartet werden – herkömmliche microSD-Karten funktionieren nicht.

Für Väter, die sowohl im Büro als auch beim Gaming eine gute Figur machen wollen, bietet sich Keychrons neuestes Modell an. Die K2 HE Wireless besticht durch ihr schlankes, elegantes Design mit Rosenholz-Elementen, das in keiner Büroumgebung deplatziert wirkt. Unter der Haube verbirgt sie jedoch echte Gaming-Qualitäten: Gateron-Doppelschienen-Magnetschalter mit anpassbaren Auslösepunkten, dynamische Schnellauslöser und hochwertige Double-Shot-PBT-Tastenkappen im SA-Profil machen sie zum perfekten Begleiter für intensive Spielesessions.

Ein USB-Dock mag auf den ersten Blick nicht nach dem aufregendsten Geschenk klingen – doch Väter können nie genug Anschlüsse haben. Das Razer USB 4 Dock ist dabei in einer eigenen Liga: Mit insgesamt 14 Anschlüssen bietet es maximale Konnektivität. Es unterstützt 4K-Ausgabe mit 120 Hz und liefert mit seinem 180W-Netzadapter bis zu 100W Ladeleistung für Laptops, während gleichzeitig andere angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden.

Spielekonsolen

Für Väter, die beim Formel-1-Schauen insgeheim davon träumen, es mit Max Verstappen aufzunehmen, könnte das R3-Bundle von Moza der perfekte Einstieg in die Welt des Sim-Racing sein. Der 3,9-Nm-Direktantriebsservomotor bietet genügend Feedback für ein immersives Fahrerlebnis, ohne Anfänger zu überfordern. Die hochwertige Aluminium-Konstruktion und die langlebigen ISF-PU-Griffe versprechen Langlebigkeit – zumindest bis der Ehrgeiz nach einem Upgrade verlangt.

Für Väter, die die Freiheit des mobilen Gamings noch nicht entdeckt haben, könnte das Steam Deck die perfekte Überraschung sein. Valves Handheld ermöglicht es, die gesamte Steam-Bibliothek unterwegs zu genießen – von Elden Ring über Baldur’s Gate 3 bis hin zu Red Dead Redemption 2 oder Cyberpunk 2077.

Ein weiterer Pluspunkt: Seit der Markteinführung des Steam Deck OLED ist das Original-Steam-Deck mit 256 GB für nur noch 359 Pfund erhältlich – und damit sogar günstiger als eine Nintendo Switch 2.