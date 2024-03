Wie kam es eigentlich zu den Spitznamen „Vatreni“ und „Orlovi“? KOSMO klärt auf.

Kroatische Fußballmannschaft „Vatreni“

Der Urheber des Namens ist Josip Prudeus, ein griechisch-katholischer Gläubiger aus Samobor. Er ließ den Namen „Die Feurigen“ schützen und besitzt dafür ein spezielles Zertifikat des kroatischen Fußballverbandes. Im Zumberak Vikariat ist man besonders stolz darauf, dass ein Gläubiger aus ihrer Gemeinde den Namen geprägt hat, unter dem die kroatischen Fußballhelden ihre Erfolge feiern.

Prudeus, der viele Jahre im Marketing gearbeitet hat, erklärte einmal, wie der Name „Die Feurigen“ entstand: „Als ich gebeten wurde, einen Fan-Namen für die kroatische Nationalmannschaft zu erfinden, setzte ich mich hin und schrieb 10 Vorschläge. Ich habe sie unter den Leuten getestet und gesehen, dass ‚Die Feurigen‘ am beliebtesten waren. Damals habe ich auch den Slogan erfunden, die Fan-Hymne ’11 Feurige‘ geschrieben und bin stolz darauf, dass dieser Ausdruck so gut in der Öffentlichkeit angenommen wurde.“

Der Spitzname hat bis heute Bestand und ist ein wichtiger Teil der Identität der kroatischen Nationalmannschaft und ihrer Fans. Prudeus erlebte den bisher größten Erfolg des kroatischen Fußballs – den zweiten Platz bei der WM in Russland 2018 – und verstarb am 25. Jänner 2020. Sein Vermächtnis lebt jedoch in dem Spitznamen weiter, der die kroatische Nationalmannschaft und ihre Fans auf der ganzen Welt vereint.