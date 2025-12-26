Verbindung Belgrad–Sarajevo wird Realität: Schlüsselstrecke mit neuer Sava-Brücke fast fertig (VIDEO)

Zwischen Belgrad und Sarajevo entsteht eine neue Lebensader: Die Autobahnverbindung mit spektakulärer Savebrücke nimmt konkrete Formen an und verspricht 2026 freie Fahrt.

Die Bauarbeiten an der neuen Autobahnverbindung zwischen Kuzmin und Sremska Raca in Serbien schreiten zügig voran. Gleichzeitig wird auch der Autobahnabschnitt auf bosnisch-herzegowinischer Seite von der Grenze bis Bijeljina errichtet. Die Gesamtstrecke samt der neuen Savebrücke soll im kommenden Jahr für den Verkehr freigegeben werden. Die Autobahn Kuzmin–Sremska Raca ist von herausragender geostrategischer Bedeutung, da sie eine direkte Verbindung zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina bzw. zwischen Belgrad und Sarajevo herstellt und zudem Anschluss an die wichtigsten paneuropäischen Verkehrskorridore bietet.

Auf der 22 Kilometer langen Autobahnstrecke Kuzmin–Sremska Raca herrscht derzeit Hochbetrieb. Das Projekt umfasst den Bau einer vollwertigen Autobahn mit je zwei Fahrspuren und einem Pannenstreifen pro Richtung sowie einem Mittelstreifen. Der Streckenbeginn liegt am Knotenpunkt Kuzmin, wo die Anbindung an die bestehende Autobahn Belgrad–Zagreb (E-70) erfolgt. Mittlerweile sind die Bauarbeiten auf nahezu jedem Kilometer der Trasse im Gang.

Savebrücke als Herzstück

Das anspruchsvollste Element des Projekts stellt zweifellos die neue Savebrücke dar, die aus Betonkonstruktionen an beiden Ufern und einer Stahlkonstruktion über dem Flussbett besteht. Mit einer Gesamtlänge von rund 1.310 Metern zählt sie zu den bedeutendsten Infrastrukturbauwerken dieser Verkehrsverbindung. Die Arbeiten an den unteren Fahrbahnschichten wurden bereits im Sommer abgeschlossen, und nach Einschätzungen vor Ort ist inzwischen auch die erste Asphaltschicht aufgebracht.

Die Mitarbeiter des beauftragten türkischen Bauunternehmens sind gleichzeitig an mehreren Standorten im Einsatz, wobei die Asphaltierungsarbeiten parallel auf zwei Streckenabschnitten vorangetrieben werden. Besonders intensiv wird derzeit an den Anschlussstellen gearbeitet, die diese Trasse mit dem lokalen Straßennetz und der Autobahn Belgrad–Zagreb verbinden werden.

Die größeren Ingenieurbauwerke entlang der Strecke sind größtenteils fertiggestellt. Dazu zählen acht kleinere Brücken, elf Durchlässe, fünf Überführungen sowie die Hauptbrücke über die Save. Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf die Errichtung von Banketten und Schutzplanken.

Grenzübergang und Infrastruktur

Auch der Bau des neuen Grenzübergangs, zu dem die Autobahn direkt führen wird, steht kurz vor dem Abschluss. Die neue Grenzanlage wird mit zwölf Spuren für Pkw und vier Spuren für den Güterverkehr ausgestattet sein und sich auf einer Fläche von etwa 50 Hektar erstrecken, rund 500 Meter vor der Brücke. Wie das Team von Dnevnik bei einer kürzlichen Besichtigung der Baustelle berichtete, wurde der Übergang aufgrund der Nähe zu internationalen Hochspannungsleitungen, deren Verlegung äußerst aufwendig wäre, seitlich von der Haupttrasse der Autobahn angeordnet.

⇢ Neue Schengen-Regeln: Balkan-Spediteure drohen mit Grenzblockaden



Hervorzuheben ist, dass parallel auch der Autobahnabschnitt durch Bosnien-Herzegowina vom Grenzübergang bei Sremska Raca bis Bijeljina einschließlich der Infrastrukturanschlüsse errichtet wird. Mit der Fertigstellung beider Projekte und der Inbetriebnahme der neuen Savebrücke soll diese Verkehrsverbindung im nächsten Jahr vollständig nutzbar sein, was die Verkehrs- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern erheblich verbessern wird.

Entlang der Strecke wurden zudem die Arbeiten zur Regulierung von 41 Entwässerungskanälen abgeschlossen, ein geschlossenes Regenwasserkanalisationssystem errichtet und der Bau von 34 Abscheidern läuft derzeit. Nach Angaben der „Putevi Srbije“ (Straßen Serbiens) ist die Trassenführung durch die Ebene von Srem an sich nicht besonders problematisch, allerdings macht die große Anzahl an Begleitbauwerken die Umsetzung des Projekts deutlich komplexer. Die Bauarbeiten an diesem Abschnitt werden vom türkischen Unternehmen Azvirt durchgeführt.