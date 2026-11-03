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Tierquälerei

Verdächtiger nach Kreuzigung von Katze geschnappt

Verdächtiger nach Kreuzigung von Katze geschnappt
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Holzkreuz in Admont, daran ein totes Tier. Die Ermittler finden den Verdächtigen, und der redet überraschend schnell.

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Liezen steht im Verdacht, Mitte Oktober in Admont eine Katze gequält, getötet und an ein Holzkreuz geschraubt zu haben. Die Polizei konnte den Mann ausforschen.

Schauplatz des Falls ist Admont in der Obersteiermark. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde das Tier zuerst getötet und danach auf einem Holzkreuz festgeschraubt.

Ermittlungen und Geständnis

Der Verdächtige selbst gab an, die Katze mit einer Langwaffe erschossen zu haben. Dank umfassender Erhebungen gelang es den Ermittlern, den 67-Jährigen ausfindig zu machen.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark festhält: „Er gestand bei der Befragung die Tat und gab an, sich durch die Katze ‚gestört‘ gefühlt zu haben.“ Die Behörde machte die Mitteilung am Dienstag publik.

Die Polizei stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher, sprach gegen den 67-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot aus und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft Leoben sowie der Bezirkshauptmannschaft Liezen an.

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