„Vereint bauen wir die Zukunft“ – Bilbija bei der Feier des Tages der Serbischen Einheit

Der junge österreichische Unternehmer aus Wien und erste serbische Kandidat (SPÖ Niederösterreich) bei den Parlamentswahlen in Österreich, David Bilbija, nahm an der feierlichen Veranstaltung zum Tag der Serbischen Einheit, Freiheit und Nationalflagge in Wien teil.

Die Feier stand unter der Schirmherrschaft des Botschafters der Republik Serbien in Österreich, Marko Blagojevic.

„Das Bewahren der Einheit unseres Volkes ist die Pflicht und ewige Verpflichtung jedes Serben. Vereint bauen wir eine Zukunft, die unsere Träume und Ideale widerspiegelt. Dieser Feiertag bewahrt das Erbe, das uns unsere glorreichen Vorfahren hinterlassen haben – Eintracht und Freiheit. Ein Hauptanliegen meines Wahlprogramms ist die bestmögliche Vernetzung und Zusammenarbeit aller Serben, egal wo sie sich befinden.

FOTO: David Bilbija

Wir sind ein Volk, verbunden durch einen einzigartigen kulturellen und historischen Raum. Dieser gemeinsame Feiertag bringt uns noch enger zusammen und stärkt unser Zusammengehörigkeitsgefühl“, erklärte Bilbija anlässlich dieses bedeutenden Feiertags.

An der Veranstaltung nahmen zudem der stellvertretende Premierminister Serbiens und Senator der Republik Srpska sowie der Vorsitzende der Sozialisten Serbiens, Aleksandar Vulin, und der Leiter der Vertretung der Republik Srpska in Österreich, Mladen Filipovic, teil.

Quelle: centralniportal.ba

FOTO: Privat; David Bilbija (links) mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten von Serbien Aleksandar Vulin