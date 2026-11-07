Verkäuferin will Altersteilzeit, Arbeitgeber lehnt ab: OGH entscheidet gegen sie

Seit September 2001 war die Frau als Verkäuferin beschäftigt. Nach mehr als zwei Jahrzehnten wollte sie ihre Arbeitszeit reduzieren und den Übergang in die Pension mit Altersteilzeit gestalten. Ihr Arbeitgeber lehnte ab. Ein nun veröffentlichtes Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) zeigt, warum eine Formulierung im Kollektivvertrag dafür nicht unbedingt eine rechtliche Garantie ist.

Vier Wochen Frist, doch der Streit landet vor Gericht

Die Angestellte arbeitete zuletzt 30 Stunden pro Woche. Ab November 2025 wollte sie nur noch zwölf Stunden arbeiten, verteilt auf zwei Tage, und das Modell bis Oktober 2030 fortsetzen. Ihren Wunsch teilte sie dem Unternehmen schriftlich mit. Dieses lehnte die Vereinbarung aus betrieblichen Gründen ab.

Dabei enthielt der damals geltende Handelskollektivvertrag eine bemerkenswerte Bestimmung: Sind die Voraussetzungen erfüllt, soll die Arbeitgeberin innerhalb von vier Wochen eine Vereinbarung über geförderte Altersteilzeit treffen. Die Verkäuferin klagte deshalb auf die gewünschte Änderung ihres Arbeitsvertrags. Nach mehreren Instanzen entschied der OGH am 30. September 2026 gegen sie. Die Entscheidung wurde Anfang November veröffentlicht.

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Warum selbst der Kollektivvertrag nicht ausreichte

Der Kern des Urteils ist juristisch, aber für Beschäftigte entscheidend: Kollektivverträge dürfen Rechte und Pflichten aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis unmittelbar regeln. Sie können nach Ansicht des OGH jedoch nicht auf diesem Weg erzwingen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine neue individuelle Vertragsvereinbarung abschließen.

Die Vierwochenregel schuf daher in diesem Fall keinen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf die verlangte Unterschrift. Ob die vom Unternehmen vorgebrachten betrieblichen Gründe tatsächlich ausgereicht hätten, musste das Höchstgericht gar nicht mehr entscheiden. Die Frau muss laut Urteil außerdem 2.082,47 Euro an Kosten der Rechtsmittelverfahren ersetzen, nicht zu verwechseln mit den Gesamtkosten des Prozesses.

Wichtig: Das Urteil schafft die Altersteilzeit nicht ab und macht auch nicht sämtliche Kollektivvertragsregeln unwirksam. Bereits wirksam abgeschlossene Vereinbarungen sind dadurch nicht automatisch hinfällig. Andere Anspruchsgrundlagen müssen im Einzelfall gesondert geprüft werden.

Auch 2026 steht die Vierwochenregel im Text

Überraschend ist ein Blick in den Handelskollektivvertrag 2026: Die Formulierung über vier Wochen findet sich weiterhin darin. Zugleich nennt die neue Fassung zusätzlich „andere betriebliche Gründe“ als mögliche Ablehnungsgründe. Welche praktische Wirkung die Bestimmung nach dem OGH-Urteil und den gesetzlichen Änderungen noch hat, lässt sich nicht allein aus ihrem Wortlaut ableiten.

Was Altersteilzeit finanziell bedeutet

Für die geförderte Altersteilzeit braucht es grundsätzlich eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Die Arbeitszeit wird üblicherweise um 40 bis 60 Prozent reduziert. Zusätzlich zum Lohn für die verbleibenden Stunden gibt es einen Lohnausgleich; die Sozialversicherung bleibt im geförderten Modell grundsätzlich auf Basis der früheren Beitragsgrundlage abgesichert. Das AMS ersetzt dem Betrieb einen Teil der Mehrkosten, es verpflichtet ihn dadurch aber nicht zum Vertragsabschluss.

Das Modell ist für viele Beschäftigte relevant: Laut Finanzministerium flossen 2025 vorläufig 687,3 Millionen Euro in die Altersteilzeit, rund 15,7 Prozent mehr als 2024. Gleichzeitig wird die maximale Dauer der geförderten kontinuierlichen Altersteilzeit schrittweise verkürzt: Bei Beginn 2026 sind es höchstens viereinhalb Jahre, bei Beginn 2027 vier Jahre.

Ein zusätzlicher Haken bei einer Pension aus dem Ausland

Für Menschen mit Versicherungs- oder Pensionsbezug zu anderen Ländern ist eine weitere Neuerung wichtig: Für Altersteilzeitgeld mit Bezugsbeginn ab 1. November 2026 schließt das AMS den gleichzeitigen Bezug einer ausländischen Alterspension aus. Wer etwa bereits eine Altersrente aus Bosnien oder Serbien erhält, sollte das vor einer Vereinbarung klären. Bloße Versicherungszeiten im Ausland sind nicht dasselbe wie eine bereits bezogene Alterspension.

Was Arbeitnehmer nach einer Absage tun können

Wer Altersteilzeit plant, sollte frühzeitig den eigenen Pensionsstichtag und die AMS-Fördervoraussetzungen prüfen, den Wunsch schriftlich formulieren und eine Ablehnung dokumentieren.

Ebenso wichtig: Welcher Kollektivvertrag gilt, gibt es eine individuelle Zusage und ist ein Betriebsrat einzubeziehen? Vor einer Klage empfiehlt sich eine Prüfung durch Arbeiterkammer oder Gewerkschaft.

Denn das Urteil zeigt vor allem eines: Zwischen einer vielversprechenden Regel und einem einklagbaren Recht kann ein entscheidender Unterschied liegen.