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Verletzte nach Schüssen in Hamburg: Polizei im Großeinsatz

Verletzte nach Schüssen in Hamburg: Polizei im Großeinsatz
Symbolbild FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Ein Großeinsatz nahe der Hamburger Elbphilharmonie sorgt für Aufsehen. Zwei Menschen wurden verletzt, während Berichte über Schüsse und einen flüchtigen Täter die Polizei beschäftigen.

In der Hamburger HafenCity hat am Dienstagvormittag, 10. November 2026, ein größerer Polizeieinsatz stattgefunden. Im Bereich des Kaiserkai nahe der Elbphilharmonie wurden zwei Menschen verletzt. Mehrere Medien berichten, dass zuvor Schüsse gefallen sein sollen und ein möglicher Täter geflüchtet sei. Die Polizei bestätigte zunächst weder die Schussabgabe noch die Flucht eines Verdächtigen. Nach ersten Erkenntnissen bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Schüsse am Kaiserkai

Nach Medienberichten ereignete sich der Vorfall am Kaiserkai in unmittelbarer Nähe der Elbphilharmonie. Die Polizei wurde gegen 8:50 Uhr alarmiert und rückte mit rund einem Dutzend Streifenwagen aus. Welche Verletzungen die beiden Betroffenen erlitten haben und wie es dazu kam, war zunächst unklar. Die Hintergründe werden untersucht.

Großer Einsatz

Zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte waren im Einsatz. Nach Angaben der Nachrichtenagentur NEWS5 wurden die beiden Verletzten unter notärztlicher Begleitung in Krankenhäuser gebracht. Schwer bewaffnete Polizeibeamte durchsuchten ein Wohngebäude. Ob auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war, wurde zunächst nicht offiziell bestätigt.

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