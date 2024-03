Versuchter Femizid: Mann rammt Ex Messer in den Hals

In Breitenbrunn am Neusiedler See wurde die Ruhe am Donnerstagnachmittag jäh gestört, als ein brutaler Mordversuch die Gemeinde erschütterte: Eine 33-jährige Frau wurde von ihrem Ex-Ehemann, einem ungarischen Staatsbürger, mit einem Messer attackiert.

Gegen 18 Uhr ereignete sich das dramatische Geschehen. Der 41-jährige Mann betrat das Anwesen seiner Ex-Frau und griff sie mit einem Messer an. Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Halsbereich. Ob ein Betretungsverbot bestand und ob es eine Vorgeschichte gab, die zu dieser grausamen Tat führte, ist derzeit noch unklar.

Ein Nachbar, der den Vorfall bemerkt hatte, alarmierte umgehend die Polizei. Doch als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war der Täter bereits verschwunden. Die Polizei leitete sofort eine umfangreiche Fahndungsaktion ein, an der das Landeskriminalamt Burgenland, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Drohnen, ein Polizeihund und mehrere Streifenwagen beteiligt waren. Trotz aller Bemühungen blieb die Suche am Donnerstagabend erfolglos.

Zunächst bestand die Befürchtung, dass der Mann sich nach Ungarn abgesetzt haben könnte. Doch am Freitag konnte der Verdächtige schließlich in seiner eigenen Wohnung aufgegriffen und festgenommen werden.

schwer verletzt

Die Frau, die bei dem Angriff schwer verletzt wurde, wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise konnte die Polizei am Freitag mitteilen, dass sie mittlerweile außer Lebensgefahr ist.

Gegen den Mann wird nun wegen Mordversuchs ermittelt. Bei der Durchsuchung seines Anwesens fanden die Beamten einen Abschiedsbrief, was auf eine mögliche Verzweiflungstat hindeutet.

Dieser brutale Vorfall hat die Gemeinde Breitenbrunn tief erschüttert und wirft viele Fragen auf. Während die Polizei weiter ermittelt, versucht die Gemeinde, mit den Folgen dieser grausamen Tat umzugehen.