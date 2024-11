„Viennese – The New Year’s Show“: Die spektakulärste Silvesterparty, die Wien je erlebt hat!

Während die letzten Tage des Jahres 2024 gezählt werden, richtet sich der Blick vieler bereits auf die Silvesternacht. Dieses Jahr wird Wien Zeuge eines außergewöhnlichen Events: „Viennese – The New Year’s Show“. Hinter diesem glanzvollen Spektakel steckt kein Geringerer als der kreative Eventplaner Dejan Bozic, der für seine innovativen Konzepte bekannt ist. In einem exklusiven Interview gibt der 39-Jährige Einblicke in seine Pläne und verrät, wie er den Jahreswechsel für seine Gäste unvergesslich machen will.

„Silvester sollte mehr sein als nur ein Übergang ins neue Jahr. Es ist ein Moment, den man feiern und mit besonderen Erinnerungen füllen sollte,“ erklärt Bozic mit einem strahlenden Lächeln. Für ihn ist diese Nacht eine Gelegenheit, Menschen zusammenzubringen und ihnen das Gefühl von Exklusivität und Freude zu vermitteln.

Tradition trifft Moderne

Die Vision für den Jahreswechsel vereint traditionelle Elemente mit modernem Luxus. „Ich liebe es, Gegensätze zu verbinden“, sagt Bozic. Die prachtvollen Sophiensäle, ein historischer Alt-Wiener Ballsaal, werden für den Abend in ein Setting im Gatsby-Stil verwandelt. „Die Location selbst erzählt eine Geschichte. Unser Ziel ist es, diese Geschichte mit Eleganz, moderner Unterhaltung und einer Prise Exotik weiterzuschreiben.“

Bauarbeiter ohne jegliche Sicherung 1 von 5

Ein besonderer Fokus liegt auf der Atmosphäre. „Die Gäste sollen sich fühlen, als wären sie Teil eines Films. Es geht nicht nur um Unterhaltung, sondern um Emotionen. Das ist es, was eine Nacht wirklich unvergesslich macht.“

Kulinarik und Spektakel

Bozics Konzept umfasst jedoch mehr als nur eine glamouröse Kulisse. Die Gäste erwartet ein Vier-Gänge-Gala-Menü, das vom renommierten Starkoch Ivan Justa kreiert wurde. Begleitet wird dieses kulinarische Highlight von erlesenen Weinen und delikatem Fingerfood für leichtere Genüsse.

Doch das eigentliche Herzstück des Abends ist das Unterhaltungsprogramm. „Wir bringen Künstler aus aller Welt zusammen“, verrät Bozic. Exotische Tänze aus Belgrad, schwindelerregende Luftakrobatik und Live-Auftritte von Balkan-Stars wie Jelena Djuric, Nebojsa Vranjevac und Hot Mess sorgen für ein Spektakel, das alle Sinne anspricht. Dejvid Nez übernimmt die Moderation für den gesamten Abend.

„Die Musik spielt eine Schlüsselrolle“, betont Bozic. Eine achtköpfige Live-Band, ein DJ und ein Saxophonist garantieren, dass niemand stillsitzen bleibt. „Unsere Gäste sollen das Jahr 2024 tanzend verabschieden und das neue Jahr mit einem Lächeln beginnen.“

Exklusivität und Einzigartigkeit

Das Event ist streng limitiert, was Teil von Bozics Konzept ist. „Ich möchte, dass sich jeder Gast besonders fühlt. Es soll keine Massenveranstaltung sein, sondern ein Abend, den man mit Menschen teilt, die einem wichtig sind.“

Die Vorfreude auf „Viennese – The New Year’s Show“ ist groß, und die Tickets sind bereits heiß begehrt. „Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir geschaffen haben“, sagt Božić abschließend. „Silvester 2024 wird eine Nacht, die in Erinnerung bleibt – nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für mich.“

HARD FACTS

Datum: 31. Dezember 2024

Beginn: 19:30 Uhr | Ende: 4:00 Uhr

Showstart: 20:30 Uhr – pünktliches Erscheinen wird empfohlen

Location: Sophiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien

Jetzt Tickets sichern

Für all jene, die Teil dieses außergewöhnlichen Abends sein möchten, gibt es Tickets exklusiv im Vorverkauf unter www.tickethead.io. Die Plätze sind begrenzt – also schnell sein!

Mit dieser Mischung aus Eleganz, Genuss und Entertainment verspricht „Viennese – The New Year’s Show“ ein Highlight der Wiener Eventszene zu werden. Ein Abend, der nicht nur den Jahreswechsel feiert, sondern auch die Magie von Gemeinschaft und Genuss.