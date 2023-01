Vier Männer stürmen Privatparty und schießen auf Gäste

In der kroatischen Stadt Dugo Selo in der Nähe von Zagreb haben am Samstag vier Männer eine Privatparty in einem Lokal gestürmt. Nach einer heftigen verbalen Auseinandersetzung kam es laut Polizei zu Schießerei.

Vier unbekannte Männer stürmten das Lokal, in dem eine geschlossene Gesellschaft feierte, und bedrohten zunächst die anwesenden Personen, bevor es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Wie „Index.hr“ berichtet, gab einer der vier Angreifer einen Schuss in Richtung eines 45-jährigen und eines 40-jährigen Mannes ab. Bei dem Vorfall wurde zum Glück niemand verletzt. Die vier Täter waren nach dem Schuss vom Tatort geflüchtet. Die Höhe des Sachschadens ist noch bekannt.