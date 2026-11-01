Vier Millimeter Profil sind Pflicht, aber nicht unbedingt genug für den Winter

Die Winterreifen sind montiert, das Profil sieht noch ordentlich aus. Doch wer sich beim Kontrollieren auf eine Ein-Euro-Münze verlässt, kann sich in Österreich zu früh sicher fühlen.

Eine Münze ins Reifenprofil stecken, kurz hinsehen, fertig: Der schnelle Test wirkt praktisch. Verschwindet der goldene Rand, scheint noch genug Gummi vorhanden zu sein. Für die österreichische Winterreifenpflicht lässt sich daraus allerdings keine verlässliche Entwarnung ableiten. Gerade jetzt, zu Beginn der Wintersaison, lohnt sich eine genaue Messung.

Warum der Goldrand nicht genügt

Der goldene Rand einer Ein-Euro-Münze ist laut ADAC knapp über drei Millimeter breit. Österreich verlangt bei Winterreifen in der üblichen Radialbauweise aber mindestens vier Millimeter Profil. Bei Diagonalreifen sind es fünf Millimeter.

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Verschwindet der Goldrand vollständig in der Rille, beweist das also noch nicht, dass vier Millimeter erreicht sind. Die Münze kann eine grobe Orientierung geben. Einen Profiltiefenmesser ersetzt sie nicht.

Auch die kleinen Verschleißstege im Reifenprofil können falsche Sicherheit vermitteln. Die üblichen Indikatoren zeigen die allgemeine Grenze von 1,6 Millimetern an. Für das österreichische Winterminimum reicht dieser Hinweis nicht. Wer misst, setzt das Messgerät in der Rille neben dem Steg an, nicht auf seiner Oberkante.

Vier Millimeter sind keine Reserve für den ganzen Winter

Die gesetzliche Mindesttiefe beantwortet eine wichtige Frage: Erfüllt der Reifen noch die Profilanforderung für den Wintereinsatz? Sie sagt jedoch wenig darüber aus, wie viel Spielraum für die kommenden Monate bleibt.

Wer Anfang November nur knapp über vier Millimeter misst, hat wenig Abstand zur Grenze. Weitere Fahrten nutzen das Profil weiter ab. Wie lange der Reifen noch reicht, lässt sich aus der Millimeterzahl allein nicht seriös vorhersagen.

Der ÖAMTC empfiehlt deshalb abhängig von der erwarteten Kilometerleistung, beim Umstecken noch ungefähr sechs Millimeter Profil zu haben. Das ist eine Empfehlung zur Saisonplanung. Eine gesetzliche Sechs-Millimeter-Pflicht gibt es nicht.

Was hinter den 25 Prozent steckt

Wie unterschiedlich sich abnehmendes Profil auswirken kann, zeigt ein vom ADAC am 8. September 2026 veröffentlichter Vergleich. Getestet wurden fünf Winterreifenmodelle der Dimension 185/65 R15: neu mit etwa acht Millimetern sowie mit vier und zwei Millimetern Restprofil.

Bei vier Millimetern verloren die geprüften Reifen gegenüber dem Neuzustand im Durchschnitt rund zwölf Prozent beim Aquaplaning längs. Beim Queraquaplaning, also dem entsprechenden Test in der Kurve, betrug der Verlust rund 25 Prozent. Das Bremsen auf nasser Fahrbahn blieb bei vier Millimetern dagegen weitgehend unverändert.

Diese Unterscheidung ist entscheidend: 25 Prozent weniger Leistung in einer Aquaplaningprüfung bedeuten nicht automatisch 25 Prozent längere Bremswege oder ein entsprechend höheres Unfallrisiko. Die Ergebnisse zeigen vielmehr, dass ein Reifen bei einer Aufgabe noch relativ gut funktionieren und bei einer anderen bereits deutlich nachlassen kann.

Die Werte gelten für die geprüften Modelle unter den jeweiligen Testbedingungen. Sie sind keine exakte Prognose für jedes Auto und jeden Reifen.

So kontrollierst du deine Reifen sinnvoll

Für den Check braucht es vor allem eine tatsächliche Messung:

• Alle vier Reifen prüfen: In den breiten Hauptrillen an mehreren Stellen messen. Ein einzelner Messpunkt genügt nicht.

• Auf Unterschiede achten: Bei ungleichmäßiger Abnutzung oder unklaren Ergebnissen fachlich prüfen lassen.

• Während der Saison nachmessen: Der Wert beim Umstecken bleibt keine ganze Wintersaison unverändert.

• Luftdruck kontrollieren: Maßgeblich sind die Vorgaben des Fahrzeugs. Sowohl zu wenig als auch zu viel Druck kann Aquaplaning begünstigen.

Auch Ganzjahresreifen brauchen für den Wintereinsatz die entsprechende Kennzeichnung und ausreichendes Profil. Der eingesparte saisonale Reifenwechsel erspart die Kontrolle nicht.

Wann die Winterreifenpflicht tatsächlich gilt

Für Pkw und leichte Lkw bis 3,5 Tonnen gilt in Österreich vom 1. November bis einschließlich 15. April die situative Winterausrüstungspflicht. Wer bei Schnee, Schneematsch oder Eis fährt, benötigt Winterreifen auf allen Rädern. Bei trockener Fahrbahn löst das Datum allein keine Winterreifenpflicht aus.

Für den Reifencheck muss man trotzdem nicht auf den ersten Schnee warten. Wasseransammlungen und Spurrillen können bereits bei Regen gefährlich werden. Dann heißt es: Geschwindigkeit frühzeitig reduzieren und Abstand halten. Und beim nächsten Blick aufs Profil besser eine Zahl ablesen, als sich nur auf den verschwundenen Goldrand zu verlassen.