Vierjähriger ertrinkt fast im Meer: Serbischer Vater festgenommen

Ein vierjähriger serbischer Bub wäre gestern an einem Strand auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki beinahe ertrunken. Nach dem Vorfall nahm die Polizei den Vater des Kindes fest.

Das Unglück ereignete sich am Nachmittag am Strand von Kallithea in der Gemeinde Kassandra, wo die serbische Familie ihren Urlaub verbrachte. Ein Rettungsschwimmer leistete dem kleinen Buben unmittelbar nach dem Vorfall Erste Hilfe, wie die griechische Küstenwache mitteilte.

Medizinische Versorgung

Anschließend wurde das Kind mit einem Rettungswagen zunächst ins Gesundheitszentrum Kassandra gebracht und später zur weiteren Behandlung ins Allgemeine Krankenhaus von Chalkidiki überstellt. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Vierjährigen liegen derzeit keine Informationen vor.

Rechtliche Folgen

Die Behörden nahmen den Vater des Buben wegen Verstoßes gegen Artikel 306 des griechischen Strafgesetzbuches (Gefährdung Minderjähriger) fest. Nach griechischem Recht macht sich strafbar, wer die Aufsichtspflicht über Minderjährige verletzt und dadurch deren Sicherheit gefährdet.

Ob sich das Kind zum Zeitpunkt des Vorfalls unbeaufsichtigt im Wasser befand, ist nicht bekannt. Chalkidiki ist als beliebtes Urlaubsziel für Familien aus dem Balkan bekannt, wobei die meisten Strände über professionelle Rettungsschwimmer verfügen.