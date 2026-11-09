Viktor Orbáns Bruder soll wegen Menschenhandels festgenommen worden sein

Die Polizei rückt in drei Städten aus, Häuser werden durchsucht. Im Visier steht ausgerechnet der Bruder eines Ex-Regierungschefs.

Der Bruder des früheren ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, Áron Orbán, soll Medienberichten zufolge wegen des Verdachts auf Menschenhandel festgenommen worden sein. Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar machte am Montag, 9. November, in sozialen Netzwerken auf die Meldung aufmerksam. Auch der ORF berichtete unter Berufung auf Magyars Angaben über den Vorwurf. Die ungarische Polizei bestätigte zunächst mehrere Festnahmen, nannte jedoch keine Namen. Ob Áron Orbán tatsächlich zu den Festgenommenen gehört, wurde damit offiziell noch nicht bestätigt.

Die Nachrichtenwebsite Kontroll.hu, die dem Bruder von Ministerpräsident Péter Magyar zugeordnet wird, berichtete als eines der ersten Medien über den Polizeieinsatz. Demnach könnte auch Áron Orbán zu den Festgenommenen gehören. Der frühere Regierungschef Viktor Orbán reagierte mit scharfer Kritik und warf der Regierung vor, politische Gegner gezielt unter Druck zu setzen.

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Polizeieinsatz in Budapest

Nach Angaben der ungarischen Polizei führten Ermittler der Nationalen Ermittlungsbehörde (NNI) und der Behörde für Vermögensrückgewinnung und Vermögensschutz (NVVH) am Montag eine gemeinsame Aktion durch. In Budapest und zwei Gemeinden im Komitat Pest wurden mehrere Personen festgenommen und Hausdurchsuchungen vorgenommen. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit zwei laufenden Strafverfahren. Weitere Einzelheiten kündigten die Behörden für den Montagnachmittag an.

Im Hintergrund steht nach Recherchen ungarischer Medien ein bereits länger untersuchter Visa-Komplex rund um vietnamesische Staatsangehörige. Eine Firma aus dem Umfeld von Áron Orbán soll dabei geholfen haben, Aufenthalts- und Einreisemöglichkeiten nach Ungarn zu organisieren. Unter anderem sollen Betroffene für einen zweitägigen Kurs an der Universität Pécs angemeldet worden sein, um den Zugang zu Schengen-Visa zu erleichtern. Ob und in welchem Umfang Áron Orbán strafrechtlich verantwortlich ist, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Orbáns Reaktion

Viktor Orbán bezeichnete das Vorgehen auf Facebook als politische Abrechnung. Er warf der Regierung vor, von anderen politischen Schwierigkeiten ablenken zu wollen. „Das Ziel bin ich, mein jüngerer Bruder ist nur ein Mittel zum Zweck“, schrieb der frühere Ministerpräsident sinngemäß. Die Vorwürfe einer politisch motivierten Verfolgung sind Orbáns Darstellung und nicht unabhängig belegt.

Magyars pro-europäische Tisza-Partei hatte die Parlamentswahl im April klar für sich entschieden und Orbán nach 16 Jahren an der Regierung abgelöst.

Seither wurden drei frühere Minister festgenommen, unter ihnen der ehemalige Zentralbankchef György Matolcsy (71), der als Orbáns rechte Hand galt.