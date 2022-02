Virtual Reality: die besten VR Casino Spiele 2022

Ein Virtual Reality Casino ist kurz gesagt eine digitale Version eines echten Glücksspielhauses. Setzen Sie ganz einfach Ihr Headset auf und betreten Sie das Casino. VR Casinos bieten dem Spieler ein Spielerlebnis auf einem anderen Level. Wir stellen Ihnen hier die interessantesten Virtual Reality Spiele des Jahres vor und geben Tipps für Ihre virtuellen Abenteuer.

Was ist ein Virtual Reality Casino?

Diese Art von Glücksspiel tauchte zum ersten Mal 2013/2014 auf, hat sich jedoch besonders in den letzten Jahren zu mehr als einem Trend entwickelt. Im Virtual Reality Casino tauchen Sie als Spieler komplett in die Welt der Glücksspielhäuser und die dazugehörende Atmosphäre ein. Während Sie in einem regulären Online Casino per Klick mit den Spielen interagieren, gibt es im virtuellen Casino viele Möglichkeiten. Sie lassen Ihren Avatar zwischen den Slots, Roulette- und Kartentischen herumwandern und an der Bar einen Cocktail nehmen.

Besonders populär sind Virtual Reality Casinos aus dem gleich Grund wie Dealer im Live Casino – das interaktive Spielen. Mit Ihrem Avatar können Sie mit anderen virtuellen Casinobesuchern Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel können Sie einem Avatar, den Sie attraktiv finden, an der Bar einen virtuellen Drink spendieren. Interessant sind auch die zahlreichen Turniere und Slot Meisterschaften.

Welche Virtual Reality Casinospiele gibt es?

In Virtual Reality Spielen betritt der Spieler eine künstlich generierte Umgebung. Mittels einer VR Brille bewegt er sich durch eine 3D-Welt. Wenn Sie Spielautomaten mögen, sollten Sie sich VR Slots auf keinen Fall entgehen lassen. In VR Slot Casino bedienen Sie den Hebel des Einarmigen Banditen, als befänden Sie sich in einem Casino in Las Vegas.

Setzen Sie Ihren Avatar an einem der zahlreichen virtuellen Spieltische und interagieren Sie mit anderen Avataren und dem Dealer. Wenn Sie die Reaktionen im Gesicht des Dealers sehen, werden Sie das Gefühl haben, es mit einer echten Person zu tun zu haben.

Die besten Virtual Reality Casino Spiele 2022

Dieses Jahr winken uns eine Menge Veröffentlichungen neuen VR Slots. Wir haben uns umgeschaut und eine kleine Auswahl von Games getroffen, die wir vorstellen möchten.

An die Vielfalt normaler Online Casinos, in denen oft mehr als 1.000 verschiedene Titel angeboten werden, kommt die Auswahl in VR Casino selbstverständlich nicht heran.

Dennoch wird garantiert keine Langeweile aufkommen. Sie können Ihr Glück an Slots oder beliebten Live Casino Spielen wie Roulette, Blackjack oder Poker versuchen.

Virtual Reality Slots

Die beliebtesten Spiele in Online Casinos sind und bleiben die Slots. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch in den Virtual Casinos die Auswahl an Spielautomaten besonders umfangreich ist. Virtuelle Slots bieten ein sehr viel intensiveres Spielgefühl als normale Spielautomaten, was jeden Slot Fan begeistern wird.

VR Slots in 3D können auch ohne spezielle Brille gespielt werden, aber dann bleibt die Virtual Reality Erfahrung auf der Strecke. Features wie sich bewegende Symbole oder herunterfallende Münzen. Die Funktionen und Spielweisen sind bei VR Spielautomaten und klassischen Online Slots jedoch weitgehend gleich.

Viele bekannte Spieleentwickler den Trend längst erkannt und damit begonnen, verschiedene Titel für die virtuelle Spielewelt umzusetzen – allen voran der renommierte Hersteller NetEnt. Hier eine Auswahl von Titeln, die uns gut gefallen haben:

NetEnt

Gonzo’s Quest

Starburst

Jack and the Beanstalk

Twin Spin

Blood Suckers

Dracula

Creature from the Black Lagoon

NextGen

Foxin Wins

Gorilla Go Wild

Miss Midas,

Play′n′ GO

Tower Quest

Wild North

Wild Melon

Ace of Spades

Quickspin

Big Bad Wolf

Beowulf

ELK Studios

Electric Sam

Taco Brothers

Jack Hammer 2

Neon Staxx

Fruit Shop u.v.a.

Virtual Casino: Poker und Blackjack

Virtual Reality Poker handelt es sich um eine der besten VR Casino Apps, die man definitiv ausprobieren sollte. Das Game ist sozial, hat tolle Grafiken und präsentiert ein fantastisch authentisches “Echte Welt”-Erlebnis.

VR Blackjack kann über die normale Tastatur bedient werden. Allerdings ist ein Gamepad empfehlenswert, denn es kann in der Hand gehalten und in Verbindung mit einer VR Brille intuitiv bedient werden. Oft muss ein spezielles Programm heruntergeladen werden, um die 3D Umgebung zu betreten.

Fazit

Wer in 3D mit Echtgeld spielen möchte, meldet sich in einem seriösen VIrtual Reality Casinos an. Das funktioniert genauso wie bei anderen Online Casinos. Was Sie für das ultimative virtuelle Erlebnis benötigen, ist ein VR Headset – diese gibt es in allen Preisklassen. Was die Computerspezifikationen angeht, so benötigen Sie einen Intel Core i5 oder stärkeren Prozessor, mindestens 8GB RAM, zwei USB Ports sowie Windows 7 oder höher.