Visagistin für Schulpressekonferenz – So verbrennt die Regierung Steuergeld

Millionenausgaben für externe Berater, teure Mediencoachings und sogar eine Visagistin – die neue Regierung investiert kräftig in professionelle Unterstützung von außen.

Die Regierung hat in ihrem ersten Amtsmonat insgesamt 1,75 Millionen Euro für externe Beratungsleistungen ausgegeben. Dies geht aus einer umfassenden Anfrageserie der grünen Vize-Parteichefin Alma Zadic an sämtliche Ministerien hervor. Besonders auffällig: SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler investierte 5.760 Euro in ein einzelnes Mediencoaching für seinen Auftritt in der ORF-Pressestunde – eine Maßnahme, die er später als „Medienaufarbeitung von Kommunikationsinhalten“ bezeichnete. Im Verkehrsministerium wurden knapp 2.000 Euro für ein Online-Einzelcoaching zum Thema „Hochdeutsch in 12 Wochen“ aufgewendet.

Bildungsministeriums Ausgaben

Den größten Posten im Budget des Bildungsministeriums erhielt die „Keep on Naturcampus GmbH“, die für ein „Grundausbildungsseminar“ 30.000 Euro in Rechnung stellte. Ebenfalls beachtliche Summen flossen an die „Ketchum GmbH“, die sich selbst als „wohl unkonventionellste Kommunikationsberatung des Landes“ beschreibt. Sie erhielt insgesamt 22.656 Euro – davon 20.736 Euro für einen „Workshop Krisenkommunikation“ und weitere 1.920 Euro für ein „Führungskräfte-Einzelcoaching“.

Auch der kleinste Regierungspartner verzeichnet beträchtliche Ausgaben – der pinke Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den Neos gab für Beraterverträge exakt 126.155,81 Euro aus. Für eine Schulung im Bereich Anfrage- und Beschwerdemanagement beauftragte Wiederkehr die Beratungsfirma „The Inside Look“, wofür 9.840 Euro aufgewendet wurden.

Am unteren Ende der Kostenskala findet sich ein Auftrag über 175,36 Euro an die „Vendo Kommunikation + Druck GmbH“ für den „Druckauftrag Vernetzungstreffen 100 Schulen – 100 Chancen“. Ebenfalls vergleichsweise kostengünstig war ein Führungskräfte-Einzelcoaching bei der „Platzer Provokativ Flex Co“ für 498 Euro.

SPÖ-Beraterverträge

Wie bereits bekannt wurde, erfreut sich die „bettertogether GmbH“ innerhalb der SPÖ-Regierungsriege großer Beliebtheit. Ihre Dienste werden von Vizekanzler Andreas Babler, Sozialministerin Korinna Schumann und Justizministerin Anna Sporrer in Anspruch genommen. Die Gesamtauftragssumme dieser drei SPÖ-Politiker belief sich im ersten Regierungsmonat auf 31.202,40 Euro, zuzüglich eines bis Mai 2026 laufenden Werkvertrags des Arbeitsministeriums mit einem monatlichen Honorar von 818,40 Euro.

Aus dem Bildungsministerium flossen an diese Agentur hingegen keine Mittel. Eine weitere parlamentarische Anfrage der FPÖ brachte zusätzliche Details ans Licht: Die Freiheitlichen wollten wissen, ob Regierungsmitglieder auch für ihr äußeres Erscheinungsbild externe Dienstleister engagieren.

Tatsächlich ließ sich Bildungsminister Wiederkehr für die Pressekonferenz zum Thema Handyverbot an Schulen von einer Visagistin optisch in Szene setzen.

Deutlicher Anstieg im Vergleich zur Vorgängerregierung

Der Vergleich mit der Vorgängerregierung zeigt: Die Ausgaben für externe Beratung sind massiv gestiegen. Während die neue Koalition aus SPÖ, ÖVP und NEOS im ersten Monat rund 1,75 Millionen Euro ausgab, lagen die entsprechenden Kosten unter der türkis-grünen Regierung im ersten Quartal 2023 – auf vier Wochen umgerechnet – bei etwa 800.000 Euro. Die aktuelle Regierung hat damit mehr als doppelt so viel für Beratungsleistungen aufgewendet wie ihre Vorgängerin im Vergleichszeitraum.

Besonders kritisch sehen Beobachter diesen Anstieg vor dem Hintergrund öffentlicher Sparappelle. Trotz angekündigter Einsparungen in der Verwaltung wurden in den ersten 28 Tagen der neuen Regierung nicht nur die Beraterkosten deutlich erhöht, sondern auch die monatlichen Personalkosten in den Ministerien und Staatssekretariaten auf 2,8 Millionen Euro beziffert. Kritiker, insbesondere aus den Reihen der Grünen, sehen darin einen Widerspruch zu den politischen Versprechen, die Verwaltung zu verschlanken und effizienter zu gestalten.