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Alkoholkennzeichnung

VKI warnt: Alkohol in beliebten Desserts – Hinweis nur auf der Rückseite

VKI warnt: Alkohol in beliebten Desserts – Hinweis nur auf der Rückseite
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Oreo und Toblerone stehen für Süßes. Doch zwei Mousse-Desserts enthalten einen Inhaltsstoff, den die Packungsfront nicht verrät.

Die Desserts Oreo Mousse und Toblerone Mousse enthalten Alkohol, auf der Verpackungsvorderseite ist davon jedoch nichts zu sehen. Darauf macht der Verein für Konsumenteninformation aufmerksam und fordert einen gut sichtbaren Alkoholhinweis auf der Vorderseite.

Unabhängig voneinander hatten zwei Konsumenten dem VKI einen deutlichen Alkoholgeschmack gemeldet. Daraufhin nahmen die Verbraucherschützer die Kennzeichnung der Produkte genauer unter die Lupe. Beim Oreo Mousse sind 1,7 Prozent Alkohol angegeben, beim Toblerone Mousse teilte der Hersteller auf Anfrage einen Alkoholanteil von 1,2 Prozent mit.

Erhältlich sind beide Desserts unter anderem bei Billa und Spar. Vorne auf der Verpackung findet sich kein Alkoholhinweis, auf der Rückseite scheint in der Zutatenliste jedoch der Begriff „Ethylalkohol“ auf.

Kleingedruckter Hinweis

Beim Oreo Mousse wird der Alkoholgehalt zusätzlich genannt, allerdings in kleiner Schrift auf einer viersprachigen und unübersichtlichen Verpackung. Beim Toblerone Mousse gibt es keine Prozentangabe. Wie hoch der Anteil ist, teilte der Hersteller erst mit, nachdem der VKI nachgefragt hatte.

Hergestellt werden die Desserts von Mellow für den Markeninhaber Mondelēz. Beim Toblerone Mousse erklärte der Hersteller, dass der zugesetzte Alkohol der Konservierung dient. Der VKI geht davon aus, dass dies auch für das Oreo Mousse gilt.

Die Kennzeichnung stehe im Einklang mit den europäischen Vorschriften. Derzeit läuft eine interne Prüfung, Verbesserungen seien geplant.

Rat des VKI

Der VKI rät, bei Süßspeisen einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen. Vor allem bei Mousse, Cremes, Tiramisu und einzeln verpackten Kuchenstücken sollte man nach dem Begriff „Ethylalkohol“ Ausschau halten.

Oreo-Kekse und Toblerone-Schokolade enthalten in der Originalvariante keinen Alkohol. Deshalb rechnen viele Käufer in den Desserts nicht damit.

Auf den Alkoholgehalt aufmerksam wurden zwei Konsumenten, die sich an den VKI wandten.

Er ist die Anlaufstelle für derartige Meldungen und Prüfungen.

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KO KOSMO-Redaktion
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