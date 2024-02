Vom Finanzberater zum ‚Rehflüsterer‘: Unerwarteter Ruhm auf TikTok

Lynn Smith, ein Bewohner von Austin, Texas, hat sich ein ungewöhnliches Hobby zugelegt, das ihm zu Internetruhm verholfen hat. Mit mehr als 2 Millionen Followern auf TikTok, ist er bekannt als der „Rehflüsterer“.

Smiths Anfänge auf TikTok waren unscheinbar. Als Vater von drei Teenagern erfuhr er von der App, die ursprünglich als Musical.ly bekannt war. „Ich wusste einfach nicht, dass es so abheben würde“, gibt Smith zu, der in seinem Berufsleben als Finanzberater tätig ist. Heute wird er von den Klassenkameraden seiner Kinder als der TikTok-berühmte „Rehflüsterer“ erkannt.

Alles begann während der Pandemie

Die ungewöhnliche Beziehung zu den Rehen begann während der Pandemie, als Smith und seine Frau begannen, abendliche Spaziergänge zu machen. Die Rehe gewöhnten sich an ihre Präsenz und begannen schließlich, direkt aus Smiths Hand zu fressen. „Sie sind wie meine Haustiere. Ich füttere jetzt mehr als 70 Rehe“, erzählt Smith.

Auf Anraten eines Freundes begann Smith, Videos von seinen Interaktionen mit den Rehen auf TikTok zu posten. Sein erstes Video, das im Februar 2021 hochgeladen wurde, zeigte, wie die Rehe gespannt vor seiner Garage auf Futter warteten. Es erreichte mehr als 16 Millionen Menschen. „Ich wurde ‚Schneewittchen‘, ‚Bambi-Mann‘, all solche Sachen genannt“, lacht Smith.

Einige der Rehe haben sogar Namen bekommen und sind regelmäßige Stars in seinen Videos. Buddy, Blue Bell und Sandy sind nur einige der Rehe, die seine Follower kennen und lieben gelernt haben. Smith plant sogar, Merchandise-Artikel zu erstellen, die von diesen drei Rehen inspiriert sind.

900 kg Futter – pro Monat

Die wachsende Beliebtheit seiner Reh-Videos hat Smith überrascht. Neben TikTok wachsen auch seine YouTube- und Instagram-Followerzahlen stetig. „Ich denke, es ist eine Kombination aus Leuten, die denken ‚Dieser Kerl ist verrückt, er lässt Rehe in sein Haus'“, sagt Smith. „Es ist sehr schwierig, ein Reh so bequem zu machen, aber ich weiß, dass es nur die Zeit ist, die ich mit ihnen verbringe. Ich denke, die Leute sind einfach nur ‚Oh mein Gott, was macht dieser Kerl?'“

Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu, dass die Rehe monatlich fast 900 Kilogramm Futter verbrauchen. „Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich einen zweiten Job brauche“, scherzt er.

Die ungewöhnliche, aber herzerwärmende Geschichte von Lynn Smith zeigt, dass manchmal die einfachsten Dinge im Leben die größte Freude bereiten können – und manchmal auch zu unerwartetem Ruhm führen.