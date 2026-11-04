Eine Organisation aus Belgrad bildet Aktivisten auf mehreren Kontinenten aus, berät Protestbewegungen und unterhält internationale Netzwerke. Ihre Methoden spielten bei politischen Umbrüchen eine Rolle. Doch wer steckt hinter CANVAS, wer finanziert die Aktivitäten und wie weit reicht ihr Einfluss tatsächlich?

In mehr als 50 Ländern war die serbische Organisation CANVAS nach eigenen Angaben bereits aktiv. Über 16.000 Menschen sollen ihre Trainings absolviert haben. Hinter dem Netzwerk stehen ehemalige Mitglieder jener Widerstandsbewegung, die im Jahr 2000 zum Sturz des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milošević beitrug. Was damals auf den Straßen Belgrads begann, entwickelte sich zu einem internationalen Modell für politischen Widerstand. Heute ist CANVAS auch wegen seiner Kontakte zu amerikanischen Institutionen und Vorwürfen politischer Einflussnahme umstritten.

Von Belgrad in die ganze Welt

Die Geschichte beginnt mit der serbischen Studentenbewegung Otpor!, die Ende der 1990er-Jahre gegen Milošević mobilisierte. Zu ihren führenden Köpfen gehörten Srđa Popović und Slobodan Đinović. Nach dem politischen Umbruch gründeten sie 2005 das Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies, kurz CANVAS.

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Die Organisation verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, demokratische Bewegungen und gewaltfreien Widerstand zu unterstützen. Dafür werden Aktivisten in strategischer Planung, Mobilisierung, Öffentlichkeitsarbeit und Protestorganisation geschult.

Aus der kleinen Organisation entwickelte sich ein weltweites Netzwerk. Auf ihrer Website führt CANVAS 52 Länder, mehr als 16.000 ausgebildete Aktivisten und 126 Kampagnen an, die sie nach eigener Darstellung inspiriert hat. Unabhängig überprüft sind diese Erfolgszahlen nicht.

Als die Methoden in Ägypten zum Einsatz kamen

Wie weit der Einfluss reichen kann, zeigte sich während des Arabischen Frühlings 2011. Bereits 2009 war der ägyptische Aktivist Mohamed Adel nach Belgrad gereist, um an einem CANVAS-Training teilzunehmen.

Adel gehörte zur ägyptischen Jugendbewegung des 6. April, die später eine wichtige Rolle bei den Massenprotesten gegen Präsident Hosni Mubarak spielte. In Serbien lernte er unter anderem, wie sich Unterstützer mobilisieren, Aktionen koordinieren und gewaltfreie Proteste organisieren lassen.

Nach seiner Rückkehr vermittelte er dieses Wissen an weitere Aktivisten. Über diese Verbindung berichtete unter anderem das Forschungsportal YaleGlobal. Allerdings entstand die ägyptische Protestbewegung aus zahlreichen innenpolitischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konflikten. CANVAS war damit ein Einflussfaktor, nicht der alleinige Auslöser der Revolution.

Georgien: Vorwürfe eines geplanten Regierungsumsturzes

Besonders brisant wurde die internationale Tätigkeit der Organisation im Oktober 2023. Damals beschuldigte der georgische Staatssicherheitsdienst drei serbische CANVAS-Trainer, Aktivisten auf einen möglichen gewaltsamen Regierungsumsturz vorzubereiten.

Die Trainer waren im Rahmen eines von der amerikanischen Entwicklungsbehörde USAID finanzierten Programms nach Georgien gekommen. Nach Darstellung der Sicherheitsbehörden sollen bei Schulungen Methoden zur Störung staatlicher Abläufe und zur Organisation gewaltsamer Protestaktionen vermittelt worden sein.

CANVAS wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Die Trainings hätten ausschließlich der gewaltfreien politischen und gesellschaftlichen Beteiligung gedient. Auch das US-Außenministerium bezeichnete die georgischen Vorwürfe als falsch.

Der Konflikt zeigt, wie unterschiedlich die Tätigkeit solcher Organisationen bewertet wird: Während Unterstützer darin demokratische Bildungsarbeit sehen, betrachten manche Regierungen internationale Protesttrainings als mögliche Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Belastbare öffentlich zugängliche Belege für den behaupteten gewaltsamen Umsturzplan liegen nicht vor.

Geld aus den USA und Kontakte zu einem Nachrichtendienstunternehmen

Die Finanzierung und die internationalen Beziehungen von CANVAS werfen weitere Fragen auf. Dokumentiert ist beispielsweise die Beteiligung der Organisation an einem USAID-finanzierten Programm zur Unterstützung der Zivilgesellschaft in Georgien. Damit bestehen nachweisbare Verbindungen zu öffentlich finanzierten amerikanischen Förderstrukturen.

Eine weitere Kontroverse entstand 2013 durch veröffentlichte E-Mails des privaten US-Analyseunternehmens Stratfor. Die von WikiLeaks verbreiteten Unterlagen dokumentierten Kontakte und einen Informationsaustausch zwischen CANVAS-Mitgründer Srđa Popović und Stratfor.

Besonders kritisch wurde die Frage diskutiert, ob Informationen über oppositionelle Bewegungen an ein Unternehmen gelangten, das geopolitische Analysen und nachrichtendienstähnliche Dienstleistungen anbietet.

Eine Untersuchung des Fachmediums Waging Nonviolence bestätigte die Kontakte, fand in den untersuchten E-Mails jedoch keinen ausreichenden Beleg dafür, dass CANVAS vertrauliche Informationen über Aktivisten zur geheimdienstlichen Überwachung weitergegeben hatte.

Werden Aktivisten gezielt in anderen Ländern positioniert?

Damit stellt sich eine zentrale Frage: Beschränkt sich CANVAS darauf, ausländische Aktivisten auszubilden, oder greift die Organisation gezielt in politische Entwicklungen anderer Staaten ein?

Fest steht, dass CANVAS internationale Trainings organisiert, Kontakte zu lokalen Bewegungen unterhält und Methoden vermittelt, mit denen politische Kampagnen wirksamer gestaltet werden können. In mehreren Ländern lässt sich nachweisen, dass Teilnehmer solcher Schulungen später an bedeutenden Protestbewegungen beteiligt waren.

Etwas anderes wäre jedoch der Nachweis, dass CANVAS systematisch eigene Personen verdeckt in andere Länder entsendet und dort politische Bewegungen zentral steuert. Für eine solche allgemeine Behauptung liefern die bislang öffentlich verfügbaren Belege keine ausreichende Grundlage.

Die internationale Tätigkeit ist dennoch politisch relevant. Denn auch ohne direkte Steuerung können Ausbildung, Beratung, Finanzierung und strategische Unterstützung die Handlungsfähigkeit einer Protestbewegung beeinflussen.

Die entscheidende Frage bleibt offen

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Sturz von Milošević ist aus den Erfahrungen serbischer Aktivisten ein international tätiges Netzwerk geworden. CANVAS gibt sein Wissen über gewaltfreien Widerstand weiter und arbeitet mit gesellschaftlichen Bewegungen in unterschiedlichen politischen Systemen zusammen.

Die dokumentierten Aktivitäten zeigen, dass Protestbewegungen nicht ausschließlich innerhalb nationaler Grenzen entstehen und organisiert werden. Internationale Kontakte, finanzielle Unterstützung und übernommene Strategien können ebenfalls eine Rolle spielen.

Ob diese Unterstützung als demokratische Solidarität oder als problematische politische Einflussnahme bewertet wird, hängt wesentlich von den konkreten Aktivitäten, ihrer Finanzierung und ihrer Transparenz ab. Die Existenz eines internationalen Netzwerks ist belegt. Die Behauptung einer zentral gesteuerten Organisation für weltweite Regierungsumstürze hingegen nicht.

KOSMO-Fazit: Was ist belegt und was bleibt offen?

Die internationale Tätigkeit von CANVAS ist durch zahlreiche öffentlich zugängliche Berichte, Recherchen und Angaben der Organisation selbst dokumentiert. Auch Verbindungen zu amerikanischen Institutionen sowie die Ausbildung ausländischer Aktivisten sind bekannt. Ob und in welchem Ausmaß CANVAS darüber hinaus gezielt Einfluss auf politische Entwicklungen einzelner Staaten nimmt, lässt sich anhand der verfügbaren Informationen jedoch nicht abschließend beurteilen.

KOSMO stützt sich in diesem Bericht ausschließlich auf bereits veröffentlichte Informationen und nachvollziehbare Quellen. Die dargestellten Vorwürfe werden als solche wiedergegeben und stellen keine eigenen Anschuldigungen unserer Redaktion dar. Hinweise auf eine zentral gesteuerte Organisation zur Durchführung weltweiter Regierungsumstürze sind damit nicht als erwiesene Tatsachen anzusehen. Ziel unserer Berichterstattung ist es, die bekannten Zusammenhänge transparent darzustellen und zwischen dokumentierten Fakten, erhobenen Vorwürfen und offenen Fragen zu unterscheiden.