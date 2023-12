Super Jackpots: Geschichten von rekordverdächtigen Gewinnen bei Gameshows und Lotterien

Wer träumt nicht von einem rekordverdächtigen Gewinn? Eine Option ist es, die besten Instant Play Casinos zu testen und zu hoffen, dass dabei ein hoher Echtgeldgewinn erzielt wird. Einige Menschen haben ihr Glück bei Spielshows und in Lotterien versucht und waren äußerst erfolgreich. Nachfolgend haben wir ein paar Gewinner sowie in der Tat rekordverdächtige Gewinnsummen für Sie zusammengestellt.

Die Top 3 Spielshow-Gewinner

Die nachfolgenden Gewinner erzielten in verschiedenen Spielshows gleich mehrere rekordverdächtige Gewinne und schaffen es somit, die Top 3 der „All time Gewinnerliste“ anzuführen.

Platz 1: Ken Jennings

Kenneth Wayne Jennings wurde am 23. Mai 1974 in Edmonds, Washington, geboren und ist dafür bekannt, dass er sowohl den Rekord für die höchsten Gewinne in amerikanischen Spielshows als auch die längste Siegesserie bei Jeopardy! und Celebrity Jeopardy! für sich verzeichnen kann.

Jennings Gewinne:

2.522.700 US-Dollar in seiner ursprünglichen 75-Episoden-Serie bei Jeopardy!

500.000 US-Dollar für den 2. Platz beim Ultimate Tournament of Champions

300.000 US-Dollar bei der IBM Challenge 2011

100.000 US-Dollar für den 2. Platz beim Battle of the Decades

100.000 US-Dollar für den 2. Platz bei den Jeopardy! All-Star Games (der Gesamtgewinn betrug 300.000 US-Dollar, welcher zwischen Jennings und seinen beiden Teamkollegen Monica Thieu und Matt Jackson aufgeteilt wurde)

100.000 US-Dollar als Sieger des Turniers Jeopardy! Greatest of All Time im Jahr 2020

Jennings trat außerdem in einem Celebrity Glücksrad-Special zur Hauptsendezeit auf und gewann dort 72.800 US-Dollar für seine Wohltätigkeitsorganisation Equal Justice Initiative. Insgesamt kann sich Jennings über eine bisherige Gewinnsumme von 5.296.214 US-Dollar freuen.

Platz 2: Brad Rutter

Bradford Gates Rutter wurde am 31. Januar 1978 in Lancaster, Pennsylvania geboren. Rutters Gesamtsumme umfasst seine Bargeldgewinne und Autos aus seinem ersten Auftritt bei Jeopardy! im Jahr 2000 und lässt ihn somit knapp hinter Jennings in der All-Time-Winning-List erscheinen.

Rutters Gewinne:

100.000 US-Dollar beim Tournament of Champions 2001

2.100.000 US-Dollar beim Ultimate Tournament of Champions 2005

200.000 US-Dollar für den dritten Platz bei der Jeopardy! IBM Challenge 2011

250.000 US-Dollar für die Teilnahme am Turnier Jeopardy! Greatest of All Time 2020

Die 100.000 US-Dollar, die Rutter 2011 im Rahmen des Million Dollar Mind Games gewann, waren ein Teil des Preisgeldes von 600.000 US-Dollar, das unter sechs Kandidaten aufgeteilt wurde.

Insgesamt kann Rutter einen Gesamtgewinn in Höhe von 5.138.436 US-Dollar verzeichnen.

Platz 3: James Holzhauser

Der am 06. August 1984 geborene James Holzhauser aus Naperville, Illinois, erreichte die höchsten Gewinne in Spielshows, aber auch Sportwetten zählen zu seinen Leidenschaften. In der Rangliste erscheint er zwar nur auf Platz drei, in der Summe eines Einzelgewinns ist er jedoch Spitzenreiter. Den rekordverdächtigen Gewinn von über 3 Millionen US-Dollar erzielte er in der beliebten Jeopardy! Gameshow.

Holzhausers Gewinne:

3.522.549 US-Dollar bei Jeopardy!

58.333 US-Dollar bei The Chase

Der Gesamtgewinn aus diesen beiden Spielshows beträgt 3.580.876 US-Dollar.

Rekordverdächtige Jackpot-Gewinne in Lotterien

Nicht nur in Spielshows, sondern auch in Lotterien können rekordverdächtige Summen abgeräumt werden. Nachfolgend haben wir einige rekordverdächtige Jackpot-Gewinne aus europäischen Lotterien zusammengefasst:

230 Millionen Euro bei der europaweiten EuroMillions Lotterie: Der Jackpot wurde am 19. Juli 1922 geknackt und ist der größte Jackpot in der Geschichte von EuroMillions. 371 Millionen Euro in Italiens SuperEnalotto: Hierbei handelt es sich um den größten Einzel-Jackpot in der italienischen SuperEnalotto-Lotterie, der am 16. Februar 2023 geknackt wurde. 120 Millionen Euro beim Eurojackpot: Die Summe war der größte Jackpot in der europäischen Geschichte, die am 23. Juni 2023 von einem Ticket eines Besitzers aus Deutschland gewonnen wurde 45,4 Millionen Euro bei Lotto 6 aus 49: Der Gewinn wurde im Dezember 2007 von drei Tickets erreicht und gilt als größter Jackpot in der deutschen 6 aus 49-Ziehung. 48,6 Millionen Schweizer Franken im Swiss Lotto: Der Gewinn zählt bis heute als größter erzielter Jackpot im Swiss Lotto und wurde am 23. August 2014 erzielt. 30.009.676 Euro bei Frankreichs Super Lotto: Die Summe, die im Mai 2006 von zwei Tickets erreicht wurde, gilt als höchster Gewinn in Frankreichs Super Lotto.

Die Spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“

Jahr für Jahr hoffen unzählige Spanier darauf, im Rahmen der Weihnachtslotterie „El Gordo“, was so viel wie „Der Dicke“ bedeutet, das große Los zu ziehen. El Gordo gilt als weltweit größte Lotterie, gemessen an den ausgespielten Gewinnsummen. Spannend wird es am 22. Dezember, wenn die Gewinner ermittelt werden. Lose können als ganzes Los oder als Zehntel-Lose erworben werden. Ein ganzes Los gewinnt mit dem ersten Preis 4 Millionen Euro, ein Zehntel Los entsprechend die anteilige Summe.

Die Gesamtgewinnsumme, welche im Rahmen der spanischen Weihnachtslotterie ausgegeben wird, beträgt unglaubliche 720 Millionen Euro.

Fazit – Mit etwas Glück zum Millionär

Schaut man sich die Anzahl an Gewinner an, welche die Summen bei Shows oder Lotterien abgeräumt haben, ist die Chance, Millionär zu werden, nicht unerreichbar. Allerdings ist definitiv auch eine große Portion Glück notwendig, um am Ende eine der Rekordsummen auf dem eigenen Konto verbuchen zu können.