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Kommunalwahlen

Vor dem großen Wahltag: Bosnien bereitet Bürger mit Videos und Listen vor

Vor dem großen Wahltag: Bosnien bereitet Bürger mit Videos und Listen vor
FOTO: Mit KI erstellt
2 Min. Lesezeit |

Bosnien wählt – und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auch die Diaspora in Österreich kann sich jetzt gezielt informieren.

Die Zentrale Wahlkommission von Bosnien und Herzegowina hat am 18. August die beglaubigten Kandidatenlisten für die bevorstehenden Wahlen auf ihrer Website veröffentlicht. Am 6. Oktober 2024 finden in 143 Gemeinden Kommunalwahlen statt – gewählt werden Bürgermeister sowie Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften. Wählerinnen und Wähler können die Listen abrufen, indem sie ihre Wohnsitzgemeinde angeben – eine Funktion, die eine gezielte, regional aufgeschlüsselte Übersicht ermöglicht.

Vorbereitung auf den Wahltag

Parallel dazu hat die Kommission eine Reihe von Videoanleitungen online gestellt. Diese richten sich sowohl an die Wahlbevölkerung als auch an die Wahlverwaltung in der Föderation Bosnien und Herzegowina, der Republika Srpska (bosnische Teilrepublik) und dem Brčko-Distrikt. Neben allgemeinen Hinweisen zum korrekten Abstimmen umfassen die Videos auch Schulungsmaterial für Mitglieder der Wahlausschüsse.

Die Verfügbarkeit der Kandidatenlisten und der begleitenden Anleitungen soll sicherstellen, dass auch im Ausland lebende Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gut informiert in den Wahltag gehen können. Die Wahlkommission appelliert ausdrücklich an alle Beteiligten: „Wir rufen sowohl die Wählerinnen und Wähler als auch die Wahlverwaltung auf, den Wahltag gut vorbereitet zu empfangen.“

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KO KOSMO-Redaktion
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