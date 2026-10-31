Waffenruhe dank Melania Trump: Einwohner des eingekesselten Oleshky evakuiert

Ein Bus, ukrainische Fahnen und eine Route über Belarus. Hinter der Rückkehr steht eine Vermittlung mit prominenten Namen.

Gerettete aus der von russischen Truppen besetzten Stadt Oleschky sind über Belarus in die Ukraine zurückgekehrt, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte. Ermöglicht wurde die Evakuierung durch eine vermittelte Feuerpause.

„Zum jetzigen Zeitpunkt haben ukrainische Bürger aus Oleschky die ukrainische Grenze im Gebiet Tschernihiw überquert“, teilte Selenskyj mit. Das Gebiet grenzt an Belarus. Zuvor hatten die Geretteten gemeinsam mit der Delegation um den ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez eine Zwischenetappe in Belarus eingelegt.

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Selenskyj bedankte sich bei der US-Seite und bei First Lady Melania Trump, die die Waffenruhe für die Dauer der Evakuierung vermittelt habe. Nach Angaben aus Kiew ging die Feuerpause außerdem auf die Vermittlung von Papst Leo XIV. zurück.

Das Weiße Haus erklärte am 23. Oktober 2026, Melania Trump habe als „exklusive Vermittlerin“ Gespräche mit der russischen und ukrainischen Führung initiiert und die Bedingungen, Abläufe und den Zeitplan der auf Oleschky begrenzten Feuerpause abgestimmt.

Papst Leo XIV. forderte den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Gespräch zur Ermöglichung humanitärer Hilfe und der Evakuierung von Zivilisten aus Oleschky auf; anschließend trat die von Melania Trump vermittelte lokale Feuerpause in Kraft.

Die Ukraine hoffe auf einen fortdauernden humanitären Zugang zu Oleschky, erklärte Selenskyj. Zugleich betonte er, dass weitere Schritte Richtung Deeskalation notwendig seien. Ein von ihm veröffentlichtes Video zeigt Menschen mit ukrainischen Fahnen in einem Bus.

„Wir sind wieder in der Ukraine. Wir sind sicher nach dem humanitären Einsatz zurückgekehrt“, schrieb Lubinez auf Telegram. Einfach sei der Weg nicht gewesen. „In manchen Momenten war es wirklich schwer, aber das Wichtigste ist, dass wir unser Ziel erreicht haben und unsere Leute gerettet wurden.“

Jana Lantratowa, eine russische Beauftragte, bat auf Telegram um Aufmerksamkeit für jene Menschen, die in Oleschky zurückgeblieben seien. „Oleschky zeigt, dass wir Menschlichkeit über den Krieg erheben können“, schrieb Melania Trump auf X.

Weder die russische noch die ukrainische Seite nannte die Zahl der Geretteten. Laut Lubinez war die älteste Person 94 Jahre alt, die jüngste wenig mehr als ein Jahr. Die Feuerpause für das Gebiet Cherson endet am Sonntagabend.

Zerstörte Stadt

Oleschky liegt am Ufer des Dnipro, gegenüber der Großstadt Cherson. Russische Truppen nahmen die Stadt kurz nach Beginn der Invasion im Februar 2022 ein. Im Jahr 2023 wurde sie durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms überflutet.

Vor dem Einsatz herrschten unter den Bewohnerinnen und Bewohnern katastrophale Lebensbedingungen. Es mangelte an Essen und medizinischer Versorgung, ebenso an Strom, Gas und fließendem Wasser. Manche Menschen berichteten, an einzelnen Tagen mit nur einer Tasse Reis oder Buchweizen ausgekommen zu sein.

Die Wege zu Wasser und Lebensmitteln waren vermint, was lebensgefährlich war. Vor Beginn der Hilfsaktion wurde das Gebiet von Minen geräumt.

Dabei kamen laut Lantratowa zwei Personen ums Leben. Die Stadt gilt als schwer zerstört und bleibt militärisch umkämpft.

Drohnenangriffe

In der russischen Grenzregion Brjansk wurden den Behörden zufolge bei einem ukrainischen Drohnenangriff zwei Menschen getötet und fünf verletzt. Nach Darstellung des russischen Militärs wurden binnen 24 Stunden 29 ukrainische Drohnen über der Region abgeschossen.

Die Ukraine meldete zudem einen nächtlichen Angriff auf das staatliche Chemie- und Rüstungsunternehmen Kombinat Kamenski in Kamensk-Schachtinski in der Region Rostow. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden vier Produktionsanlagen beschädigt, außerdem brach ein Brand aus. Zum Einsatz seien Drohnen und ukrainische Neptun-Raketensysteme gekommen.

Aus Kiew hieß es überdies, russische Drohnenangriffe hätten erneut Energieanlagen getroffen. In den Gebieten Kiew und Dnipropetrowsk sei die Stromversorgung für rund 280.000 Haushalte unterbrochen worden.

Selenskyj hält sich derzeit in Istanbul auf. Nach eigenen Angaben wird er Recep Tayyip Erdogan treffen.

Themen seien die bilateralen Beziehungen und die Schifffahrt im Schwarzen Meer.