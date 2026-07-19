„Waren sehr großzügig“ – Trump will nächste WM ohne Kanada und Mexiko

Trump lobt, Infantino schmeichelt – und plötzlich steht eine WM zwischen den USA und China im Raum.

Bei einem Empfang in New York haben sich US-Präsident Donald Trump und Fifa-Präsident Gianni Infantino gegenseitig mit Lobeshymnen überhäuft. Trump bezeichnete die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA als „das erfolgreichste Sportevent vielleicht in der Geschichte der Welt. Es war großartig.“ Nebenbei stichelte er gegen die beiden Mitgastgeber – und sorgte mit einer angeblichen Idee Infantinos für ungläubiges Staunen.

Die Schmeicheleien flossen in beide Richtungen. „Sie brauchen niemanden, der Ihnen Komplimente macht, Herr Präsident. Aber diese Weltmeisterschaft wäre ohne Sie nicht ein so unglaublicher Erfolg gewesen“, sagte Infantino in Richtung Trump. Der US-Präsident ergriff seinerseits die Gelegenheit, um erneut auf den Fall Balogun einzugehen – und bedankte sich ausdrücklich beim Fifa-Chef für die umstrittene Aufhebung der Rotsperre des amerikanischen Nationalspielers.

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Trumps Intervention

Er habe Infantino angerufen und eine Empfehlung ausgesprochen, räumte Trump ein, bevor er sich direkt an den neben ihm stehenden Weltverbandschef wandte: „Du hast eine großartige, großartige, großartige Entscheidung getroffen.“

Balogun hatte beim 2:0 im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen und wäre damit automatisch für das Achtelfinalduell gegen Belgien gesperrt gewesen. Die Fifa hob diese Sperre überraschend auf – offiziell durch die formal unabhängige Disziplinarkommission des Weltverbands. Trumps Worte beim New Yorker Empfang klangen jedoch stark nach einer persönlichen Intervention Infantinos.

Die Disziplinarkommission betonte in ihrer Begründung, dass nicht die Rote Karte selbst aufgehoben worden sei, sondern ausschließlich die automatische Spielsperre für ein Spiel gemäß Artikel 27 des FIFA-Disziplinarreglements für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Sperre würde demnach nur dann vollzogen, wenn Balogun innerhalb dieser Bewährungszeit einen vergleichbaren Verstoß begeht.

Der Anruf des US-Präsidenten und die anschließende Entscheidung hatten weltweit, besonders aber in Europa, scharfe Kritik ausgelöst und wurden als unzulässige politische Einmischung in den Sport gewertet. „Ich weiß“, sagte Trump nun an Infantino gewandt, „dass du niemals dafür die Anerkennung bekommst.“ Es sei eine von Infantinos vielen guten Entscheidungen gewesen.

In diesem Zug deutete Trump auch eine erneute WM-Bewerbung seines Landes an – allerdings ohne die bisherigen Partner. „Ich sage, wir sollten wieder die USA auswählen. Dieses Mal lassen wir Mexiko und Kanada draußen“, erklärte der US-Präsident. Und er legte nach: „Ich war damals sehr großzügig, sie mit ins Boot zu holen. Was wir machen: Wir lassen sie weg, wählen uns aus und nehmen beim nächsten Mal jemanden anderen.“

Skurrile WM-Ideen

Dann wurde es vollends skurril. Trump behauptete, Infantino habe noch eine ganz andere Idee im Gepäck: Die USA könnten beim nächsten Mal gemeinsam mit China eine WM ausrichten. Wie ernst der US-Präsident diese Aussage über die mehr als unrealistische Kombination meinte, ließ er offen. „Das wären schöne kurze Flüge zwischen den Spielen“, scherzte er. „Die Spieler würden es lieben.“

Bereits zuvor hatte Andrew Giuliani, Leiter der Fifa-Taskforce des Weißen Hauses zur WM, eine mögliche US-Bewerbung für die WM 2038 mit 64 Teams ins Gespräch gebracht. Trump sagte, er habe Infantino so verstanden, dass der Fifa-Chef das Turnier „beim nächsten Mal noch größer machen“ wolle. Tatsächlich hatte Infantino zuletzt eine baldige Erweiterung des Teilnehmerfelds von aktuell 48 auf 64 Mannschaften erneut nicht ausgeschlossen.

Vor dem Finale zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford, New Jersey, zog Infantino sein gewohntes Fazit und sprach von der „großartigsten WM der Geschichte“. „Es ist das größte menschliche, soziale und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt und gesehen hat, und wir alle sind Teil davon“, sagte der Weltverbandschef. Als Belege für seine These nannte Infantino unter anderem die Zuschauerzahlen in den Stadien und an den Bildschirmen weltweit.