Warum die Premier League die meistgesehene Sportliga der Welt ist

Wenn es um den internationalen Fußball geht, dann gibt es ein paar Namen, die einfach besonders herausstechen. Dazu gehört zum Beispiel die Champions League, die Bundesliga und die Serie A. Kaum eine andere Liga vermag es aber, die Gemüter der weltweiten Fangemeinschaft einzufangen wie die Premier League. Die Königsklasse des britischen Fußballs ist eines der beliebtesten Programme für Fußballfans. Abseits des Sports an sich dreht es sich außerdem oftmals um Premier League Wetten. Wer sich für den Sport oder die Teams begeistert, der wird sich auch für die Gründe für diesen anhaltenden Erfolg interessieren.

Robuster Fußball

Die beste Präsentation nützt nichts, wenn das Produkt langweilig ist. Und genau hier weiß der britische Fußball zu punkten. Traditionellerweise spielen die Teams von der britischen Insel einen physischen Fußball, bei dem eine kleine Kollision noch längst nicht eine Pause im Spielverlauf bedeutet. Das führt nämlich gerade bei Fans des mediterranen Fußballs immer wieder zu Frustration. Natürlich heißt das nicht, dass es auf der Insel nicht auch technisch zugeht. Schließlich finden sich hier immer wieder die besten und höchstbezahlten Spieler ein. Fans können sich also regelmäßig auf technische Schmankerl, aggressives Spiel und eine leidenschaftliche Atmosphäre freuen.

Globaler Appeal

In gewisser Weise hat die Premier League einen Heimvorteil, da sie von vornherein in englischer Sprache produziert wird. Sie kann also ohne größere Probleme in andere Märkte exportiert werden. Viele Fußballfans rund um den Globus sprechen schließlich Englisch. Eine umständliche Übersetzung ist also nicht notwendig. Das senkt natürlich die Hürde für den begeisterten Fan deutlich ab. Möchte man sich zum Beispiel ein Spiel in einer anderen Liga ansehen, kann es schnell zu Sprachproblemen kommen. Durch die koloniale Historie des British Empire sind außerdem viele Fans rund um den Globus noch emotional mit dem Königreich verbunden. Das führt zu einer ganzen Menge an Zuschauern, die anderen Ligen schlicht abgehen.

Effektives Marketing

Wie kaum eine andere Liga hat es die Premier League verstanden, sich selbst als eine Marke zu präsentieren. Das gelingt durch aktives Sponsoring und die Bindung von effektiven Partnerschaften, die die Sichtbarkeit der Liga deutlich erhöhen. Die Premier League selbst wird als ein Erlebnis verkauft, als eine Garantie auf attraktiven Fußball und einen hohen Unterhaltungswert. Der sprichwörtliche britische Humor tut dabei sein Übriges, um die begeisterten Fans rund um den Globus nicht nur an Fußball und Teams, sondern an die Liga selbst zu binden.

Marken mit hohem Wiedererkennungswert

Die Premier League selbst steht natürlich über allen Teams wie ein Zeltdach, das die gesamte Bandbreite des britischen Fußballs unter sich vereint. Doch auch die Teams gelten als starke Marken, die über die Jahre eine klare, erkennbare Identität aufbauen konnten. So steht der Liverpool Football Club für eine starke Anbindung an die Arbeiterklasse und die lange Historie des Stadions Anfield. Der Song „You´ll never walk alone“ schafft ein Gefühl von Zugehörigkeit. Arsenal steht dabei schon immer für die Identität des Londoner Nordens, mit einer Kanone als erkennbares Maskottchen. Es fällt auf Anhieb leicht, diese Clubs zu erkennen und mit ihnen ein bestimmtes Gefühl zu verbinden. Das hilft natürlich dabei, Loyalität zu schaffen.

Gutes Netzwerk

Bereits früh erkannte die Premier League das Potenzial eines starken Übertragungsnetzwerks. Daher ging sie belastbare Partnerschaften mit Fernsehnetzwerken ein, die eine Ausstrahlung rund um den Globus ermöglichen. Spiele der Premier League werden in 212 verschiedenen Territorien übertragen und erreichen pro Jahr etwa 600 Millionen Haushalte. Theoretisch steht der Liga damit ein potenzielles Publikum von 4,7 Milliarden Zuschauern zur Verfügung. Wer die Premier League sehen möchte, der kann das also schnell und einfach tun, ohne große Umstände und Aufwand. Und wer nicht gerne alleine schaut, der findet in der Nachbarschaft bestimmt einen Pub, der die Spiele überträgt.

Europäischer Fußball

Nicht zuletzt ist es die Präsenz im Europäischen Fußball, die die Premier League so attraktiv macht. Jedes Jahr sind Teams von der britischen Inseln in der Königsklasse mit dabei, und das mit großem Erfolg. Schließlich teilt sich der Liverpool FC die drittmeisten Siege in der Champions League mit dem FC Bayern. Auch in den anderen Ligen, wie etwa dem UEFA Pokal oder freundschaftlichen Begegnungen trifft man immer wieder auf britische Teams, die mit Charme und Biss für eine spannende Partie sorgen. Die Premier League wird ihre Top-Position so schnell also nicht einbüßen.