Warum kämpfen so viele Prominente mit Suchtproblemen?

Süchte – die Abhängigkeit von einer bestimmten Substanz oder Tätigkeit – sind in der gegenwärtigen Gesellschaft relativ weit verbreitet. Die meisten Menschen kennen jemanden, der raucht, exzessiv trinkt oder ein bisschen zu oft ins Casino geht. Süchte können zu einem großen Problem werden, wenn sie zu gesundheitlichen (auch psychischen), finanziellen oder gesellschaftlichen Problemen führen.

In der Welt der Schönen, Reichen und Prominenten scheinen diese Abhängigkeiten ein wenig alltäglicher zu sein. Berichte über Stars wie Brad Pitt oder sogar den scheinbar unbescholtenen Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe, die mit den Auswirkungen des Alkohols zu kämpfen haben, sind keine Seltenheit.

Aber warum ist das so? Sind Prominente anfälliger für Süchte als normale Menschen? Das wollen wir in diesem Artikel analysieren und aufzeigen!

Was bedeutet Sucht?

Eine Sucht ist ein übermächtiger Zwang, ein Verhalten an den Tag zu legen oder eine Substanz einzunehmen, obwohl man sich der potenziell schädlichen Folgen bewusst ist.

Bei echten Süchten hat das Opfer keine Kontrolle über den Zwang – und oft ist auch die Toleranz gegenüber den Substanzen höher (Alkoholiker können z. B. in der Regel mehr trinken als Menschen, die nicht trinken).

Die Teilnahme an der Sucht erhöht die Dopaminausschüttung, was den Ausstieg aus der Sucht noch schwieriger macht.

Sind prominente Persönlichkeiten anfälliger für Suchtkrankheiten?

Es ist schwierig, eine schlüssige Antwort auf diese Frage zu geben, denn ein Grund dafür, dass wir mehr Artikel über süchtige Prominente lesen, ist einfach der, dass sie in der Öffentlichkeit stehen.

Eine Quelle behauptet, dass „Personen in der Unterhaltungsindustrie überdurchschnittlich häufig an Drogenmissbrauch leiden“, dass dies aber wahrscheinlich auf eine „Kombination von Risikofaktoren“ zurückzuführen ist.

Zu diesen Risikofaktoren könnten ein Umfeld mit hohem Druck und ein leichter Zugang gehören, aber auch Dinge wie die persönliche und familiäre Vorgeschichte mit Suchtproblemen, Unterstützungsnetze und Persönlichkeitsmerkmale.

Warum könnten Prominente eher Suchtprobleme haben?

Es gibt einige Gründe, warum Suchtprobleme in der Welt der Prominenten häufiger vorkommen können:

Unter großem Druck

Es gibt zwar viele Menschen, die Prominente vergöttern, und viele wünschen sich sogar, einer von ihnen zu sein, aber es lässt sich nicht leugnen, dass das Leben eines Prominenten sehr anstrengend ist.

Stellen Sie sich vor, die Presse beobachtet jeden Ihrer Schritte, Sie wissen, dass Sie von Millionen permanent gesehen werden wollen und müssen sich täglich mit Kommentaren auf Instagram und Facebook auseinandersetzen!

Viel Druck kann dazu führen, dass Menschen einen Ausweg aus ihren Problemen suchen – wir sehen das immer wieder in der Welt der Stars und in der „echten“ Welt.

Wie viele Menschen geben zum Beispiel an, dass sie während ihres Studiums mit dem Rauchen begonnen haben, um mit nahenden Terminen fertig zu werden?

Wenn man bedenkt, unter welchem Druck viele Prominente tagtäglich stehen, ist es leicht zu verstehen, warum sie einer Substanz oder einem Verhalten verfallen können.

Leichter Zugang zu Suchtsubstanzen

Ein weiterer Grund dafür, dass Prominente häufiger mit Suchtproblemen konfrontiert sein könnten, ist, dass sie leichteren Zugang zu Suchtmitteln haben.

Sie haben Geld für Glücksspiele, also könnten sie eher dazu neigen. Oder die Tatsache, dass sie sich teuren Alkohol leisten können, könnte sie dazu verleiten, ihn zu trinken!

Einige Prominente haben auch Zugang zu illegalen – und teuren – Drogen, was die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnte, dass sie diese auch tatsächlich einnehmen.

Exposition gegenüber süchtigem Verhalten

In ähnlicher Weise können manche Prominente süchtig nach bestimmten Verhaltensweisen werden, weil sie ihnen häufiger ausgesetzt sind – und sie diese auch ausprobieren.

So werden beispielsweise immer mehr Fußballspieler wegen ihrer Spielsucht behandelt, und die Frau von Peter Shilton hat sich dafür ausgesprochen, die öffentliche Darstellung der Spielsucht zu ändern und denjenigen Unterstützung anzubieten, die unter dieser zu leiden haben.

Es ist unklar, warum so viele Fußballer Probleme mit der Spielsucht haben, aber die Tatsache, dass sie auf den Fußball selbst wetten können, könnte sicherlich eine Rolle spielen. In ihrem Beruf sind sie ständig mit „Buchmachern“ und deren Prognosen konfrontiert, was das gelegentliche Glücksspiel normalisieren könnte.

In einem Umfeld, das unter hohem Druck steht, ist es nicht verwunderlich, dass dies zu anderen Glücksspielen und in der Folge zu Süchten führen kann.

Versteckte Verhaltensweisen

Viele Menschen, die mit Suchtproblemen zu kämpfen haben, geben diesen Umstand in ihrem Umfeld nicht gerne zu. Bei Prominenten kann sich dies noch verstärken – viele versuchen, ihr öffentliches Image zu wahren, und sind besorgt darüber, wie eine Spielsucht auf ihre Umgebung wirken könnte.

Wenn sie ihre Suchtgewohnheiten verbergen und diese nicht eingestehen, könnten diese leicht außer Kontrolle geraten.

Dennoch könnte sich die veränderte Rhetorik in Bezug auf Süchte und psychische Gesundheit im Allgemeinen (vor allem bei Männern – Studien haben gezeigt, dass 40 % es schwierig finden, über psychische Gesundheit zu sprechen) als nützlich für jene Prominenten erweisen, die offen und ehrlich über ihre Schwierigkeiten sprechen wollen.

Es bleibt zu hoffen, dass in den kommenden Jahren mehr Menschen – Prominente und jene, die es nicht sind – sich frühzeitig mit dem Thema Sucht auseinandersetzen, wenn sie über Sucht als psychisches Problem sprechen und ihm den gleichen Stellenwert einräumen wie der körperlichen Gesundheit.

Ein Schlusswort

Im Allgemeinen sind Prominente etwas anfälliger für Süchte, was vor allem auf das geschäftige Umfeld zurückzuführen ist, in dem sie sich bewegen, sowie auf den leichteren Zugang zu Suchtmitteln und deren bedingten Verhaltensweisen. Ein offenes Gespräch über Sucht kann jedoch dazu beitragen, dass Menschen jene Hilfe bekommen, die sie tatsächlich benötigen.