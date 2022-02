Warum Youtube für Glücksspiel Anbieter immer wichtiger wird

Mit MontanaBlack und Jens Knossi Knossalla tauchen immer mehr bekannte Gesichter in der Streaming und YouTube Szene auf, die für Furore sorgen und sich eine enorm große Fanbase sichern können. Die Videoplattform bietet für ihre Nutzer die Chance, eine große Zielgruppe zu erreichen und mit jedem Video den eigenen Einfluss zu erhöhen. Das schließt den Bereich der Glücksspielanbieter mit ein, die immer öfter mit bekannten Gesichtern und Influencern zusammenarbeiten.

Spieleplattformen zum Greifen nah

Die Marketing-Strategien in der Werbung haben sich in den letzten Jahren gewandelt. Kaum noch jemand reagiert auf stumpfe Werbeangebote, die auf dem Bildschirm aufpoppen und als störend empfunden werden. Das Vertrauen und der Einfluss, den sehr bekannte User im Netz genießen, ist für viele Unternehmen und auch für Spieleplattformen reizvoller geworden. In Kooperationen arbeiten Sie mit Mikro Influencern und den populären Größen der Spielszene zusammen, die ihr Spieleangebot unverbindlich testen und gemeinsam mit ihrer Community teilen. Auf diese Weise können Sie die eigenen Produkte und Services präsentieren. Sie vermitteln Spaß und schaffen zugleich Vertrauen zu einer vollkommen neuen Zielgruppe. Die bekannten Plattformen und Casino Anbieter auf Gambling Guy nutzen die vielfältigen, digitalen Möglichkeiten, die sich bieten, um den passenden User möglichst direkt anzusprechen.

Kundennahes Marketing über Influencer

Diese Vorgehensweise hat nichts mehr mit der kalten Werbung zu tun, die auf eine große Zielgruppe trifft. Die User bei YouTube wurden vorher gefiltert. So wird zum Beispiel ein Nutzer, der sich überhaupt nicht für Online-Gaming interessiert, kaum einen Stream oder ein Video von Jens Knossi Knossalla verfolgen. Auch wenn diese bekannten Größen mittlerweile Kultstatus genießen über das Gaming hinweg, sind sie für bestimmte Spiele bekannt. Wenn ein vergleichbarer Streamer nun ein neues Spiel oder eine Plattform präsentiert, hat er das Vertrauen seiner Fanbase. Sie wollen vergleichbare Erfahrungen machen und werden aller Wahrscheinlichkeit nach, selbst auf die Plattform gehen, und ein paar Spiele testen. Den Vorzug auf einen Interessenten zu treffen, der ein reges Interesse an den eigenen Services und Produkten mitbringt, bieten nur die sozialen Plattformen.

Das sind die Stärken der Video Community im Netz

YouTube bietet immer noch den Vorteil, sich vorher nicht registrieren oder anmelden zu müssen. Jeder Nutzer hat zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Chance, sich ein paar Videos anzuschauen. Im Gegensatz zu den Live Videos, gibt es gekürzte Versionen oder auch Bewertungen und Bemerkungen anderer Influencer zu Videos, die vorher zum Beispiel über eine Spieleplattform abgedreht wurden. Damit steigt die Aussicht, selbst ein Like oder ein Display da zu lassen und einen Kommentar im unteren Bereich der Community.

Auf YouTube unter den Videos entstehen z.T. rege Diskussionen, die einen Austausch der einzelnen Nutzer mit einschließen. YouTube ist viel mehr als eine Videoplattform, die Video-Community wird von vielen Usern tagtäglich genutzt. Für nachwachsende Generationen gehören YouTube und vergleichbare Streaming-Plattformen schon als gleichwertiger Ersatz zum täglichen Fernsehprogramm. Diese Loslösung der Unterhaltung lässt gleichzeitig die Bedeutung der Plattformen ansteigen, die für viele Jugendliche und junge Erwachsene einen hohen unterhaltsamen Stellenwert einnimmt. Die Bedeutung von YouTube und anderen sozialen Plattformen wird auch in den nächsten Jahren ansteigen, um einen persönlichen, authentischen und ehrlichen Zugang zu den zukünftigen Nutzern zu bekommen.