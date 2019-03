Was bedeutet der Nachname Arnautović wirklich?

Teile diesen Beitrag:







In heutigen Wörterbüchern findet man unter dem Eintrag „Arnaut“, dass es sich hierbei um ein Synonym für „Albaner“ handelt. Bedeutet dies, dass Arnautovićs Wurzeln albanisch sind?

Hinsichtlich der Ethymologie des Wortes „Arnaut“ sind sich die Sprachwissenschaftler heute einig. In das Bosnische/Kroatische/Serbische wurde dieser Begriff aus dem Türkischen entlehnt. (Arnavutlar, SG. Arnavut), wo es „Albaner“ oder „Person aus Albanien“ bedeutet.

Lesen Sie auch: Was es wirklich bedeutet, wenn man von einem Seitensprung träumt! Hast du deinen Partner im Traum schon einmal betrogen, oder wurdest im Land der Träume betrogen? Wir verraten dir, was es tatsächlich bedeutet, wenn du davon träumst.

Einige Experten sind zudem der Meinung, dass dieses Wort in Wirklichkeit griechischen Ursprungs ist. („arnabitis“) Dagegen spricht jedoch die Tatsache, dass für Albaner im Griechischen als „Arvanikos“, „Arbanikos“, „Alvanikos“, „Arvaniti“, „Arvanitas“ und ähnlich bezeichnet wurden.

Arnaut = Albaner?

Auch wenn heutige Wörterbücher „Arnaut“ als Synonym für „Albaner“ definieren, so änderte sich die Bedeutung in der Geschichte mehrmals. Am häufigsten findet man den Begriff „Arnaut“ als Bezeichnung für Albaner, die Teil des osmanischen Heeres waren – ungeachtet ob diese christlichen oder muslimischen Glaubens waren. Später wurde „Arnaut“ auch für albanisierte Slawen, zumeist Serben verwendet.

Auch wenn „Arnaut“ etymologisch mit Sicherheit sehr eng mit „Albaner“ verbunden ist, so ist es mehr als nur interessant, dass es in Albanien nur wenige Familien mit einem Nachnamen gibt, der dieses Wort in sich trägt. Am slawischen Balkan hingegen, findet man verschiedenste Formen: Arnautalić, Arnautovski oder, wie im Falle unseres Teamkickers, eben auch Arnautović.

Verbreitung im slawischen Balkan

Aus diesem Grund gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Volksbezeichnung „Arnaut“ für alle Bewohner von Arnavutluk (türkisch für Albanien) verwendet wurde, ohne Aufschluss auf die ethnische und religiöse Zugehörigkeit zu geben.

Spätere Migrationen verbreiteten dann diese Bezeichnungen am gesamten Balkan. Dies kann man unter anderem auch an Toponymen wie dem Dorf Arnautovići (Visoko, Bosnien-Herzegowina) sehen. Ebenso findet man heute Familien mit dem Nachnamen Arnautović sowohl in Kroatien, Bosnien-Herzegowina als auch in Serbien. Ebenso wie auch die anderen oben genannten Varianten.

Die typischen slawischen Suffixe -ski, -(v)ić bedeuten daher im Grunde nur, dass es sich um den Nachkommen eines Arnauten, eines Bewohners aus dem Gebiet des heutigen Albaniens, handelt. Der Nachname selbst gibt jedoch keinerlei Aufschluss auf die Volkszugehörigkeit der Familie.