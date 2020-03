Was sind Free Spins und wie setzt man sie ein?

In deutschen Casinos werden Free Spins als “Freispiele” oder Bonusspiele bezeichnet. Free Spins sind die Möglichkeit, kostenlos an einem Spielautomaten zu spielen.

Bei Freispielautomaten oder Free Spins-Bonusrunden müssen Sie keinen tatsächlichen Geldeinsatz tätigen. Mit Hilfe von Gutschriften können Sie dann in den Casinos spielen. Aberder wirkliche Clou ist, dass man trotzdem echte Gewinne und Preise erhalten kann.

Mit Freispielen oder Freispielen am Automaten können Sie tatsächlich Preise gewinnen. Dies ist der Mehrwert und die Möglichkeit, im Online-Casino Kapital zu sparen. Zunächst einmal klingt es besonders verlockend, aber dennoch wird zu Recht mehrfach die Frage gestellt, warum Casinos Freispiele an sich verschenken?

Warum gibt es im Casino Freispiele?

Viele Menschen sind zunächst überrascht, dass das Casino ein umfassendes Angebot an Freispielen anbietet. Letztendlich geht es darum, im Web-Casino Kapital auszugeben, zumindest aus Sicht der Betreiber.

In einem eigentlich überfüllten Markt von Anbietern möchten Internet-Casinos auf diese Weise von möglichst vielen Spielern anlocken und für sich gewinnen. Dazu gehören fantastische Treueprogramme, wie das Sammeln von Treue- und VIP-Punkten, Super-Willkommensbonusangebote und natürlich die Free Spins am Web-Slot. Diejenigen, die all diese Vorteile und des Anbieters genutzt haben, werden wahrscheinlich ein immer wieder kommen und weitere Angebote nutzen. Damit haben beide Seiten was von Free Spins.

Die verschiedenen Arten von Free Spins im Web-Casino.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten für das Casino, den Spielern Free Spins an den Spielautomaten, Bonusrunden oder Promotionen anzubieten. Gratis-Spins werden in allen möglichen Variationen angeboten – einige erfordern eine Einzahlung, andere nicht.

Das Willkommensangebot

Das Willkommensangebot ist das häufigste Gratisspielbonus. Dennoch ist es das beliebteste Angebot und manchmal auch das am schwersten zu knackende. Willkommensangebote teilen sich in der Regel in zwei Kategorien auf. In der einen Kategorie müssen Sie eine Einzahlung leisten, die Ihrem Konto gutgeschrieben wird, in der anderen Kategorie ist keine Einzahlung erforderlich.

Angepasster Einzahlungsbonus & Freispiele

Das bedeutet, dass Sie sich für ein Internet-Casino registrieren und eine Einzahlung vornehmen. Innerhalb eines bestimmten Limits wird der Wert Ihrer Einzahlung Ihrem Konto als Bonus gutgeschrieben. Hier ist ein Beispiel:



Sie machen beispielsweise eine Einzahlung von 15 €. Weitere 15 € werden Ihrem Konto über das Internet-Casino gutgeschrieben. Der größte Teil dieses Bonusgeldes muss zuerst freigegeben werden. Die Spielbelohnungen können variieren. Das Casino bietet manchmal 200% und manchmal nur 50% für größere Einzahlungen. Häufig werden Spielbonusangebote mit Freispielen kombiniert.

Hier ist auch schon mal Vorsicht geboten!

Auch beim Spielbonus gibt es gewisse Fallstricke! Teilweise bieten Internet-Casinos bis zu 2000% Spielbonus an, woraufhin die Spieler enorme Geldsummen einzahlen, um anschließend festzustellen, dass sie das eingezahlte Guthaben nicht wieder abheben dürfen. Die Spieler müssen sich bewusst sein, dass es bestimmte Deadlines gibt und dass es gewisse Wettbedingungen einzuhalten gilt, bevor sie einen Bonus erhalten. Wettbedingungen sind oft der Punkt, der am meisten schmerzt, denn leider ist es oft fast unmöglich, sie mit den monumentalen Spielangeboten zu verwirklichen. Grundsätzlich sollte jeder Spieler immer die Geschäftsbedingungen des Internet-Casinos lesen. Vermeiden Sie vor dem Wettkampf böse Überraschungen und die berüchtigte Bonusfalle.

Spielvoraussetzungen für Free Spins

Die Spielanforderungen des Online-Casinos für die Freigabe des angebotenen Willkommensbonus können extrem ehrlich, aber auch extrem tückisch sein. Es kann dem Betreiber des Kasinos, aber auch der Höhe der Einzahlung des Spielers geschuldet sein. Die Wettvoraussetzungen beschreiben eine Mindestanzahl von Einsätzen, die der Spieler tätigen muss, um den Bonus als Echtgeld zu erhalten.

Zum Beispiel erhält ein Spieler einen 100%igen Bonus von 100 € mit einer Wettanforderung von 25 x 25, was bedeutet, dass Sie das Zehnfache Ihrer Einzahlung gesetzt haben müssen, um sich Gewinne auszahlen zu lassen. Mit 100 € auf Ihrem Konto bedeutet dies, dass der Spieler nun 25 x 100 umsetzen muss, also insgesamt 2500 €. Jeder, der vorher eine Auszahlung vornimmt, verliert den Bonus und den Gewinn. Möchten Sie Ihr privates Kapital nicht einsetzen bzw. verfügen Sie nicht über viel Kapital, können Sie daher einen “No Deposit”-Bonus suchen oder ein “No Deposit”-Geschäft versuchen. Sogar ein sehr niedriger Einsatz kann für den Spielbonus eingezahlt werden.

Fristen:

Casinos setzen oft bestimmte Fristen, die Sie einhalten müssen, um den Bonus zu erhalten, Sie müssen aufpassen oder Sie werden am Ende leer ausgehen. Die Fristen sind in der Regel nicht besonders lang. Wenn Sie Ihren Free Spins in dieser Zeit nicht eingesetzt haben, werdendie wirkungslos. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie in sehr kurzer Zeit viel Geld einzahlen müssen. Zeitbeschränkungen begünstigen ein gesundheitsgefährdendes Spielverhalten, daher sollten Sie darauf achten, nicht Ihr gesamtes Geld zu verlieren. Werfen Sie einen Blick auf dieWebsite: https://casino-bonus-ohne-einzahlung.de/freispiele/, um genau herauszufinden, welche Online-Anbieter Willkommensbonusangebote ohne Zeitbegrenzung anbieten.

Keine Einzahlungsbonus-Angebote

Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei zumeist um Freispiele ohne Einzahlung. Ein Spieler erhält einen echten Geldbetrag auf seinem Konto im Online-Casino, den er dann zur Teilnahme an Echtgeldspielen verwenden kann. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie mit einem No Deposit Bonus reales Geld ohne Einzahlung gewinnen können!

Der No Deposit Bonus ist nur für Neukunden verfügbar.

Es gibt immer weniger Online-Casinos, die solche Boni anbieten. Für Spieler, die hauptsächlich Spielautomaten benutzen, gibt es glücklicherweise immer noch die relativ leicht zu erreichenden Freispiele.

Wie man regelmäßig Freispiele im Online-Casino erhält?

Ein sehr gutes Online-Casino gibt seinen Spielern nicht nur einen verlockenden Willkommensbonus, sondern garantiert auch, dass sie treue Fans der Plattform werden. Das wird durch gute VIP-Programme und kontinuierliche Belohnungen erreicht. Dies sind oft Gratisspiele und Freispiele für Spielautomaten.

Belohnungen für die Treue

Größere Online-Casinos führen oft unerwartet große Treuepunkteprogramme durch. Einige Online-Casinos geben Ihnen zum Beispiel Prozente auf jede Einzahlung, die höhe der Prozente variert vom Anbieter zum Anbieter. Bei einigen Casinos können Sie mit jeder Wette,die Sie machen, Punkte sammeln, die Sie später für kostenlose Spiele verwenden können. Von Zeit zu Zeit gibt es ebenso maßgeschneiderte Angebote, die auf den Spieler abgestimmt sind.

Casinomitglieder erhalten oft großartige Bonus-Angebote

Die Möglichkeit von Freispielen bei Neuerscheinungen, speziell angekündigte Hauptpreise, Wettbewerbe mit Themen und vieles mehr. Sie müssen nur ein reguläres Mitglied des Casinossein. Diese Boni sind hervorragend, da nur wenige Freispiele gegeben werden, um einen bestimmten Casino Slot zu fördern.

Spieler, die ihre Fähigkeiten ausprobieren oder sich problemlos ausschließlich Freirunden verdienen wollen, können problemlos an Turnieren jeder Art teilnehmen. Die kleinsten Preise,die Sie gewinnen können, sind mehrere Freirunden, so dass Sie, auch wenn Sie nicht als Gewinner das Turnier verlassen, mit dem Trostpreis eine Menge tun können.

Wie Sie Ihre Freispiele einlösen können.

Um Gratis-Spins zu erhalten, müssen Sie sich natürlich zuerst im Online-Casino registrieren. Hier werden Sie gebeten, ihre Angaben zur Person zu machen und Ihr Alter zu überprüfen zu lassen, Minderjährige dürfen nicht im Online-Casino spielen. Für Freispiele, die Sie gegen eine Einzahlung erhalten, müssen Sie einen von Ihnen gewählten Betrag auf das Spielerkonto vornehmen. Im Internet lassen sich Codes finden, die Sie einlösen können, um die Freispiele zu erhalten, lesen Sie unbedingt die Geschäftsbedingungen des Händlers, um Ihren Kauf zu tätigen.