Was unterscheidet einen Casino Spieler von anderen Menschen?

Seit der Antike sind der Menschheit die Glücksspiele bekannt. In letzter Zeit wächst die Glücksspielbranche stetig an und fast täglich kommen neue Online Casinos dazu. Damit neue Spieler sich dann für das neue Online Casino entscheiden, arbeiten die Anbieter mit lukrativen Promotionen, wie zum Beispiel dem neuen Casino Bonus ohne Einzahlung in Österreich.

Angefangen hat alles mit Würfeln, Backgammon, Karten oder anderen Glücksspielen. Im Laufe der Zeit wurden Casinos und andere Einrichtungen gegründet, um den Durst nach den Glückshormonen zu füllen. Doch warum neigt der Mensch dazu, Glücksspiele zu spielen und eventuelle Gewinne zu erzielen. Die Antwort auf diese Frage ist auf dem Gebiet der Psychologie zu finden. Denn es ist einfach verlockend, Geld in einem Casino zu erzielen, die finanzielle Situation damit zu verbessern und die moralische Freude zu erhalten.

Doch wie hoch sind die Gewinne wirklich im Casino? Fakt ist, jede Spielhalle kann nur mit Gewinnen und Verlusten funktionieren. Viele Menschen spielen regelmäßig und erzielen über längere Zeit keinen Gewinn. Der Gedanke daran lässt diese Menschen weiter machen, damit sie vielleicht doch wieder einmal einen großen Gewinn einfahren können.

Solche Leute gewinnen ursprünglich in traditionellen Casinos. Viele Anbieter erstellen jedoch spezielle Datenbanken mit Personen, denen der Zugriff auf die Casinos verweigert wird. Es konnte bis heute nicht festgestellt werden, warum manche Menschen hohe Gewinne erzielen. Vielleicht ist ein mathematisches System schuld, das angewendet wird oder möglicherweise haben solche Spieler geheime Absprachen mit dem Personal.

Im Internet gibt es eine sogenannte schwarze Liste von Spielern, die oft große Summen gewonnen haben und somit verdächtig sind. Der Gedanke daran, in einem Casino eine hohe Summe zu gewinnen und somit seine finanzielle Lage zu verbessern, ist oftmals Grund genug, regelmäßig in ein Casino zu gehen, ob der Spieler nun daraus Gewinne erzielt, bleibt dahingestellt. Der Spieler muss sich bewusst sein, dass auch große Summen verloren werden können. Während des Spielens muss sich der Spieler auch vor Augen halten, dass der Wechsel zwischen Gewinn und Verlust innerhalb von Sekunden eintreten kann. Das einzige, was dabei helfen kann, ist, Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu haben.

Profi-Spieler werden nie Zeit und ihr Geld bei einfachen Spielen einsetzen. Bei Roulette zum Beispiel sind die Gewinnchancen für sie zu niedrig. Bei dem Spiel Blackjack zum Beispiel sind die Gewinnchancen um einiges höher. Dort müssen sie nicht der Versuchung widerstehen und können beliebig große Geldsummen setzen.

Doch warum ziehen nun Menschen das Glücksspiel vor? Ganz einfach, alle in Casinos angebotenen Spiele sind auf der menschlichen Psychologie aufgebaut und arbeiten mit Emotionen. Der Verlust soll durch die Aufmachung nicht wahrgenommen werden und jeder Gewinn prägt sich durch unterschiedliche Farben und Musikeinspielungen positiv ins Gehirn ein. Das ist der Weg der Casinos, um Spieler bei Laune zu halten.

Erfolg und Sieg in einem Online Casino

Um in einem Online Casino erfolgreich zu sein und möglichst wenig Verlust zu haben, sollte man neben der eigenen Erfahrung auch ein paar Testberichte zur Hand haben. Ganz gleich, wie lange schon in einem Online Casino gespielt wird, es gibt immer wieder Neuerungen, an denen sich der Spieler neu orientieren muss.

Ob Sportwetten abgeschlossen werden oder die Spins an einem Slot starten, jeder Spieler sollte sich zuvor ausreichend Informationen über das ausgewählte Online Casino einholen. Wichtig dabei ist, dass der Anbieter eine gültige Lizenz hat und die erzielten Gewinne auch wirklich auszahlt. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien ist ebenfalls sehr wichtig, denn bei der Registrierung werden persönliche Daten wie Adresse und Geburtsdatum abgefragt. Fakt ist, jeder der im Casino spielt, sollte wachsam sein, ganz gleich, ob Paypal als Einzahlungsmethode genutzt wird oder nicht.

Es ist ratsam, wenn nicht sofort alle notwendigen Informationen gefunden werden, nur einen kleinen Einzahlungsbetrag zu tätigen. Im Anschluss kann in Ruhe kontrolliert werden, ob der versprochene Bonus auf dem Kundenkonto gutgeschrieben wird oder nicht. Das finanzielle Risiko bleibt somit im Rahmen. Anschließend kann darauf geachtet werden, was mit dem Geld passiert, ob Ein- oder Auszahlungen ordnungsgemäß vonstattengehen.

Viele Spieler wollen natürlich immer kostenlos spielen, was aber nicht immer möglich ist. Die angebotene Software in Online Casinos spielt dabei eine entscheidende Rolle und kann zum Teil bestimmen, in welchem Land, beispielsweise Österreich oder Deutschland, man den Casino Bonus aktivieren kann oder nicht. Es besteht auch die Möglichkeit, dass keine Live Spiele genutzt werden können. Fakt ist, viele Boni ohne Einzahlung sind sehr verlockend, dennoch ist es nicht sinnvoll, sich bei einem Casino nur wegen der Angebote anzumelden.

Viele kostenlose Angebote können auch in der mobilen Version, für beispielsweise Smartphone oder Tablet, kostenlos genutzt werden. Des Weiteren sind dort auch alle aktuellen Aktionen sowie der Willkommensbonus verfügbar. Viele Spieler vergessen diesen Punkt, obwohl er sehr wichtig ist. Schlussendlich ist es zum Nutzen der Spieler, genauestens über die Angebote und Möglichkeiten im Casino Bescheid zu wissen, um diese auch entsprechend nutzen zu können. Vor allem, wenn regelmäßig Geldeinzahlungen getätigt werden, lohnt es sich auf jeden Fall, optimal informiert zu sein, damit keine Prämie untergeht.

Tipps zum Geld gewinnen im Casino

Jeder fühlt sich gut, wenn er Geld im Casino gewinnt. Jedoch fühlen sich gerade Einsteiger bei dem ersten Besuch im Casino überfordert. Im Anschluss sind ein paar Tipps aufgelistet, mit denen der Gewinn erhöht werden kann.

Black Jack

Das Kartenzählen beim Black Jack kennt höchstwahrscheinlich jeder. Dennoch kommt diese Strategie nur für die wenigsten Spieler infrage. Das Kartenzählen ist recht kompliziert und erfordert einiges an Training. Es soll aber berücksichtigt werden, dass diese Methode in den Casinos nicht gerne gesehen wird.

Die Regeln

Ganz gleich, welches Spiel im Casino ausgewählt wird, die Grundregeln sollten auf jeden Fall bekannt sein. Bevor die nicht beherrscht werden, ist es nicht ratsam um Echtgeld zu spielen. Fast jedes Spiel ist in der Demoversion verfügbar und kann so zum Üben genutzt werden.