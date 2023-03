Wegen Beleidigung: 42-Jähriger rächt mit Brandanschlag

Ein 42-jähriger Oberösterreicher fühlte sich am Arbeitsplatz von einem 31-jährigen Kollegen gedemütigt. Als Rache zündete er dessen geliebten Audi an.

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde der 42-jährige als Täter identifiziert, der am 31. Januar um 18.50 Uhr den Wagen des 31-jährigen Steyrers in Brand setzte, wobei das Fahrzeug Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro erlitt.

Angeblich fühlte sich der 42-Jährige aufgrund der Behandlung durch den 31-Jährigen an seinem Arbeitsplatz missbraucht und machte ihn für seinen psychischen Zustand verantwortlich, weshalb er sich rächen wollte. Der Beschuldigte füllte einen Kanister mit Benzin, fuhr mit einem E-Scooter an den Ort, an dem das Fahrzeug geparkt war, zerschlug die Seitenscheibe des Autos, riss den Benzinbehälter auf und goss Benzin auf den Fahrersitz, bevor er einen selbstgemachten Knallkörper hineinwerfen wollte.

Doch die Benzinmischung entzündete sich explosionsartig, als der Knallkörper hineingeworfen wurde. Das Innere des Fahrzeugs brannte vollständig nieder. Dank des Eingreifens eines vorbeifahrenden Fahrers, der es mit seinem Feuerlöscher schaffte, das Feuer zu löschen, konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das in der Nähe geparkte Fahrzeug übergreift und der Knallkörper explodiert.

Der 42-Jährige gestand das Verbrechen.