Weihnachten am Balkan: Warum der Aufenthaltstitel an der Grenze entscheidet

Wer mit einem bosnischen oder serbischen Reisepass unterwegs ist, könnte meinen, dass für alle dieselben Kontrollen und Gebühren gelten. Tatsächlich kommt es darauf an, ob jemand dauerhaft in Österreich oder Deutschland lebt oder nur zu Besuch in den Schengen-Raum einreist. Zwei Menschen mit demselben Pass können deshalb an der Grenze unterschiedlich behandelt werden.

Die viel diskutierten 20 Euro sind noch nicht fällig

Hinter der angekündigten Gebühr steckt ETIAS, das künftige europäische Reisegenehmigungssystem für viele visumfrei reisende Drittstaatsangehörige. Am 6. November 2026 ist ETIAS noch nicht in Betrieb. Die Europäische Union nimmt keine Anträge entgegen und hat keinen verbindlichen Starttag bekannt gegeben.

Erst nach der Einführung soll ein regulärer Antrag 20 Euro kosten. Personen unter 18 und über 70 Jahren sowie bestimmte Familienangehörige sind von der Gebühr befreit. Eine Gebührenbefreiung bedeutet aber nicht automatisch, dass später keine eigene Reisegenehmigung erforderlich ist.

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Diese Kontrolle gibt es schon jetzt

Anders sieht es beim Einreise-/Ausreisesystem EES aus. Es ist seit dem 10. April 2026 an den entsprechenden europäischen Außengrenzen vollständig in Betrieb. Bei visumfrei einreisenden Kurzzeitgästen werden Grenzübertritte elektronisch erfasst, grundsätzlich einschließlich Gesichtsbild und Fingerabdrücken. Bei Kindern unter zwölf Jahren werden keine Fingerabdrücke genommen.

Der kroatische Automobilklub HAK bestätigt den Einsatz an Grenzübergängen zu Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro. Auch bei Flügen aus Nicht-Schengen-Staaten nach Österreich ist das System relevant. Zusätzliche Kontrollen können Zeit beanspruchen; wie lang die Wartezeit zu Weihnachten ausfällt, lässt sich daraus jedoch nicht seriös vorhersagen.

Warum der Aufenthaltstitel entscheidend ist

Ein Beispiel: Eine Frau mit bosnischem Reisepass lebt in Wien und besitzt eine gültige Rot-Weiß-Rot-Karte plus. Sie besucht ihre Eltern in Tuzla und fährt anschließend über Kroatien zurück. Mit einem passenden gültigen österreichischen Aufenthaltstitel benötigt sie auch künftig kein ETIAS. Sie fällt grundsätzlich ebenso wenig unter die EES-Registrierung für Kurzzeitreisende.

Ganz anders ihre Mutter, die mit bosnischem Pass für zwei Wochen nach Österreich kommt und hier keinen Aufenthaltstitel besitzt. Bei einer gewöhnlichen visumfreien Besuchsreise wird sie bereits heute grundsätzlich vom EES erfasst. Nach Einführung von ETIAS könnte für sie zusätzlich eine Reisegenehmigung erforderlich werden.

Dasselbe Prinzip gilt für einschlägige deutsche Aufenthaltstitel. Wichtig: Eine bloße Bestätigung über einen Verlängerungsantrag ersetzt nicht automatisch die erforderlichen Reisedokumente. Wer auf neue Papiere wartet, sollte die Rückreisebedingungen vor der Abfahrt mit der zuständigen Behörde klären.

Eine Übergangsregel dürfte viele überraschen

Selbst nach dem ETIAS-Start sieht die EU-Verordnung zunächst einen sechsmonatigen Übergangszeitraum vor, in dem die Genehmigung noch nicht verpflichtend ist. Danach folgt eine sechsmonatige Schonfrist: Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine erste Einreise ohne ETIAS ausnahmsweise weiterhin möglich. Das ist aber keine allgemeine Ausnahme für beliebig viele Reisen.

ETIAS wird auch keine normale Einreiseprüfung ersetzen. Für viele Kurzzeitbesuche bleiben insbesondere die Grenze von 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen und die Anforderungen an einen gültigen Reisepass maßgeblich.

Was Familien vor Weihnachten kontrollieren sollten

Für die Fahrt in die Heimat und die Rückreise gehören Reisepass, gültiger Aufenthaltstitel und die Dokumente mitreisender Kinder rechtzeitig auf den Prüfstand. Bei Besuchsverwandten sind auch die verbleibenden erlaubten Aufenthaltstage entscheidend. Wer mit zwei Staatsangehörigkeiten reist, sollte für die Einreise in die EU das gültige EU-Reisedokument verwenden.

Der wichtigste Rat: Nicht allein auf den Balkan-Pass schauen. Entscheidend sind Aufenthaltsstatus, Reisezweck und gültige Unterlagen. Und bevor jemand für ETIAS bezahlt: Auf dem offiziellen EU-Portal prüfen, ob das System überhaupt gestartet ist.