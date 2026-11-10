Weihnachtsfeier mit dem Chef: Diese Fehler können Folgen haben

Bei der Weihnachtsfeier mit Kollegen gelten Regeln, die viele unterschätzen. Wer zu weit geht, riskiert im schlimmsten Fall sogar seinen Arbeitsplatz.

Auch bei betrieblichen Weihnachtsfeiern gelten bestimmte arbeitsrechtliche Regeln. Wer Kollegen beleidigt, belästigt oder andere Grenzen überschreitet, muss mit Konsequenzen rechnen. Im schlimmsten Fall kann sogar eine Entlassung drohen. Die Teilnahme an einer Firmenweihnachtsfeier ist grundsätzlich freiwillig. Findet die Feier während der regulären Arbeitszeit statt, müssen Beschäftigte, die nicht teilnehmen möchten, stattdessen ihrer normalen Arbeit nachgehen.

Selbst wenn der Chef das Trinken gestattet, haben Mitarbeiter deshalb noch keinen Freibrief. Lukas Hartlauer von der Arbeiterkammer Steiermark mahnt zur Vorsicht. Dem ORF sagte er: „Das kann ganz einfach arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn man den Bogen zu sehr überspannt“.

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Wer unter Alkoholeinfluss jemanden beleidigt, belästigt oder übergriffig wird, muss je nach Vorfall mit ernsten Folgen rechnen.

Pflicht am Folgetag

Am Tag nach der Feier führt am regulären Dienst kein Weg vorbei. Auch wer am Abend zuvor ausgelassen gefeiert hat, muss rechtzeitig und in arbeitsfähigem Zustand zum Dienst erscheinen. Weder Verspätungen noch schwache Leistungen lassen sich mit einer langen Partynacht rechtfertigen.

Laut AK ist es zudem unerheblich, zu welcher Uhrzeit die Feier zu Ende ging.

Die Teilnahme an einer Firmenweihnachtsfeier ist grundsätzlich freiwillig. Wer nicht mitfeiern möchte, muss während der regulären Dienstzeit allerdings weiterarbeiten. Findet die Veranstaltung erst nach Dienstschluss statt, zählt sie grundsätzlich zur Freizeit. Zusätzliche Überstunden entstehen durch die freiwillige Teilnahme nicht. Auch eine Feier, die während der Arbeitszeit beginnt, wird nicht automatisch zur bezahlten Überstunde, wenn anschließend privat weitergefeiert wird.

Pflichten der Arbeitgeber

Auch Arbeitgeber müssen bei der Organisation einer Weihnachtsfeier bestimmte Regeln beachten. Einzelne Beschäftigte dürfen nicht willkürlich ausgeschlossen werden. Andernfalls können je nach Situation Vorwürfe der Diskriminierung oder des Mobbings entstehen. Eine Ausnahme ist möglich, wenn sachliche Gründe vorliegen, etwa wenn bestimmte Mitarbeiter wegen dringender betrieblicher Aufgaben während der Feier arbeiten müssen.

Versicherungsschutz

Auch bei einem Unfall auf der Firmenweihnachtsfeier spielt das Arbeitsrecht eine Rolle. Laut Arbeiterkammer sind Beschäftigte grundsätzlich über die gesetzliche Unfallversicherung geschützt, wenn die Feier vom Arbeitgeber für die Belegschaft organisiert wurde. Mit dem offiziellen Ende der Veranstaltung kann dieser Schutz allerdings entfallen. Wer anschließend im kleinen Kreis privat weiterfeiert, ist dabei nicht mehr automatisch über die betriebliche Unfallversicherung abgesichert.