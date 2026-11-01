Weihnachtsfeier: Warum der Arbeitsunfall nicht anerkannt wird

Gemeinsam essen, anstoßen und danach noch weiterziehen: Bei der Firmenweihnachtsfeier kann der gesetzliche Unfallversicherungsschutz früher enden, als Beschäftigte vermuten. Das kann selbst dann gelten, wenn der Chef mitfeiert und eine Runde bezahlt.

Das Essen ist vorbei, die Stimmung gut. Ein paar Kollegen wollen noch ins nächste Lokal, der Firmeninhaber kommt mit. Für viele dürfte damit klar sein: Die Weihnachtsfeier geht weiter. Doch zwischen dem gemeinsamen Abend und einer betrieblichen Veranstaltung kann rechtlich eine Grenze liegen, die erst nach einem Unfall entscheidend wird.

Nach der Feier angegriffen, vor Gericht gescheitert

Ein Vertriebsmitarbeiter erlebte genau das. Sein Arbeitgeber hatte für den 16. Dezember 2023 zur Weihnachtsfeier in ein Restaurant eingeladen. Nach Mitternacht wechselten nahezu alle aktiven Beschäftigten samt Inhaber in ein weiteres Lokal. Mitarbeiter hatten diese Fortsetzung bereits vorher besprochen, mit dem Chef aber nicht geplant.

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Dort war kein Tisch reserviert. Der Inhaber bezahlte die erste Getränkerunde beziehungsweise eine Flasche Wodka für alle. Als der Mitarbeiter nach 4 Uhr das Lokal verließ, griff ihn eine fremde Person an und verletzte ihn.

Die AUVA erkannte keinen Arbeitsunfall an. Der Beschäftigte klagte auf Anerkennung und eine Versehrtenrente, scheiterte aber vor den Vorinstanzen. Der Oberste Gerichtshof wies seine außerordentliche Revision am 24. April 2025 zurück.

Die Fortsetzung war nach den festgestellten Umständen nicht mehr als betriebliche Veranstaltung einzuordnen. Weder die Anwesenheit des Inhabers noch dessen Getränkerunde änderten das. Entscheidend war, dass der Lokalwechsel in Planung und Durchführung erkennbar nicht von ihm als Arbeitgeber getragen wurde.

Wann eine Weihnachtsfeier als betrieblich gilt

Grundsätzlich können Beschäftigte bei einer betrieblichen Weihnachtsfeier gesetzlich unfallversichert sein. Dafür reicht es allerdings nicht, dass mehrere Arbeitskollegen gemeinsam unterwegs sind.

Wesentlich sind die Organisation oder erkennbare Unterstützung durch die Unternehmensleitung und der betriebliche Zweck: Die Veranstaltung soll den Zusammenhalt im Unternehmen fördern. Sie muss grundsätzlich der Belegschaft offenstehen. Bei größeren Betrieben kommen auch Feiern für Abteilungen oder organisatorische Gruppen infrage.

Ob die Feier am Firmengelände oder im Restaurant stattfindet, entscheidet die Frage nicht allein. Auch eine Veranstaltung außerhalb der normalen Arbeitszeit kann geschützt sein. Unfallversicherung und Bezahlung der Feierzeit sind unterschiedliche Fragen.

Es gibt keine feste Uhrzeit für das Ende

„Bis Mitternacht versichert“ wäre ebenso falsch wie „solange der Chef bleibt“. Eine Feier kann ausdrücklich beendet werden. Ihr Ende kann sich aber auch aus den Umständen ergeben, etwa wenn das Zusammensein nur noch privater Geselligkeit dient.

Die Abreise der Führungskraft beendet den Schutz nicht automatisch: Eine beauftragte Person kann die betriebliche Veranstaltung weiterführen. Umgekehrt macht die Anwesenheit des Chefs eine private Anschlussrunde nicht zur Firmenfeier.

Auch ein Lokalwechsel ist nicht grundsätzlich schädlich. Gehört ein zweiter Veranstaltungsort zum betrieblich organisierten Ablauf, ist das anders zu beurteilen als ein spontanes privates Weiterziehen. Die gesamte Organisation zählt, nicht nur die Frage, wer die Rechnung übernimmt.

Warum auch der Heimweg betroffen sein kann

Der zusammenhängende Hin- und Rückweg einer geschützten Firmenveranstaltung kann ebenfalls unter die gesetzliche Unfallversicherung fallen. Wer anschließend privat weiterfeiert, sollte daraus aber keine Zusage für die spätere Heimfahrt ableiten.

Genau das machte den Gerichtsfall so relevant: Nach der privat eingeordneten Fortsetzung lag kein geschützter Heimweg von der Betriebsfeier vor. Daraus folgt allerdings nicht, dass jeder Angriff nach einer Weihnachtsfeier automatisch vom Schutz ausgeschlossen wäre. Diese zusätzliche Frage musste der OGH in dem Fall nicht mehr entscheiden.

Alkohol ist gesondert zu beurteilen. Ein Glas führt nicht automatisch zum Verlust des Schutzes. Entscheidend kann sein, welche rechtliche Bedeutung die Alkoholisierung für die Unfallursache hatte. Eine allgemeine Promillegrenze für den Unfallversicherungsschutz gibt es dafür nicht. Wer trinkt, sollte seine Heimfahrt ohne eigenes Lenken organisieren.

Es geht um mehr als die Behandlung

Wird ein Unfall als Freizeitunfall eingeordnet, bedeutet das für gesetzlich Krankenversicherte nicht automatisch, dass sie ihre Spitalsbehandlung selbst bezahlen müssen. Die Krankenversicherung ist von den besonderen Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung zu unterscheiden.

Bei anerkannten Arbeitsunfällen kann etwa eine Versehrtenrente infrage kommen. Für Beschäftigte setzt sie grundsätzlich voraus, dass die unfallbedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit über drei Monate nach dem Unfall hinaus mindestens 20 Prozent beträgt. Ein längerer Krankenstand allein erfüllt diese Voraussetzung nicht automatisch.

Was du vor und nach der Feier tun kannst

Kläre vorab, welche Teile des Abends betrieblich organisiert sind. Hebe Einladung, Programm und Nachrichten über eine geplante Fortsetzung auf. Sie können bei späteren Fragen zum Ablauf helfen. Plane auch den Heimweg rechtzeitig.

Passiert ein möglicher Arbeitsunfall, informiere unverzüglich den Arbeitgeber und schildere bei der Behandlung den tatsächlichen Zusammenhang. Notiere Ort, Uhrzeit, Ablauf und mögliche Zeugen.

Bei tödlichen Unfällen oder einer vollständigen beziehungsweise teilweisen Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen muss der Arbeitgeber binnen fünf Tagen den zuständigen Unfallversicherungsträger verständigen. Auch ein strittiger betrieblicher Zusammenhang sollte zur Prüfung gemeldet werden. Ob ein Arbeitsunfall vorliegt, entscheidet nicht allein die Einschätzung des Chefs.