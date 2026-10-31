Weiße Überraschung: Der Winter klopft schon an Österreichs Tür

Der Herbst dreht auf. Oben strahlt die Sonne, drunter hängt der Nebel, und der Schnee wagt sich erstaunlich weit nach unten.

Kühles Herbstwetter hält Einzug: Österreich erlebt einen Wetterumschwung mit regional einsetzendem Regen und einer stellenweise tief liegenden Schneefallgrenze. Die Sonne lässt sich vor allem in den höheren Lagen des Westens und Südens blicken, der Wind kommt überwiegend aus nördlichen Richtungen.

Wochenend-Wetter

Für Samstag zeichnet sich im westlichen und südlichen Bergland ein sonniger Herbsttag ab.

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Nördlich der Alpen und in den südlichen Becken hält sich gebietsweise hartnäckiger Hochnebel. Dichte Wolken queren den Nordosten und bringen im Raum von der Obersteiermark bis ins Mühlviertel und ins Nordburgenland zeitweise Regen. Schnee fällt ab 1000 bis 1200 m, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

In den Höhenlagen scheint die Sonne, in tieferen Regionen überwiegt dagegen vielfach trübes Wetter. Im Nordosten ziehen am Samstag immer wieder Wolken auf, begleitet von Regen.

Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1200 m. Aus Norden weht der Wind, meist in schwacher bis mäßiger Stärke.

Der Sonntag steht verbreitet im Zeichen von Wolken. Zwischen Tirol und dem Mostviertel sowie im äußersten Süden setzt anfangs häufig Regen ein. In den Nordalpen beginnt der Schnee zunächst bei etwa 700 m, tagsüber hebt sich die Grenze auf rund 1000 m.

Abseits dieser Gebiete bleibt es meist trocken. In Vorarlberg, Osttirol und Oberkärnten sowie im äußersten Osten zeigt sich zeitweise die Sonne.

Der Wind weht mäßig, am Bodensee und am Alpenostrand auch lebhaft aus Nordost. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 11 Grad.

Neue Woche

Trüb präsentiert sich der Montag im Süden und Osten. Zwischen den Lavanttaler Alpen, der Steiermark und dem Südburgenland fällt zeitweise leichter Regen, ab etwa 1000 m Schnee.

Nördlich der Alpen bleibt zäher Hochnebel liegen, rund um den Alpenhauptkamm scheint hingegen häufig die Sonne. Im östlichen Flachland bläst lebhafter Nordwind. Die Höchstwerte betragen 4 bis 10 Grad.

Dichte Wolken prägen am Dienstag vielerorts das Bild. Von der Obersteiermark bis ins östliche Flachland regnet es hin und wieder leicht, ab 700 bis 900 m fallen zwischenzeitlich Schneeflocken.

Die besten Chancen auf Sonne bestehen vom Tiroler Oberland über den Alpenhauptkamm bis nach Osttirol und Oberkärnten. Im Osten und am Bodensee weht lebhafter Wind aus Nord bis Nordost. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 9 Grad.

Am Mittwoch hängen im Süden und Südosten zähe, hochnebelartige Wolken, nur vereinzelt fällt etwas Regen oder Nieselregen. Nördlich der Alpen löst sich der zunächst verbreitete Nebel oder Hochnebel stellenweise auf.

Am längsten scheint die Sonne in den Nordalpen und im Osten.

Nördlich der Alpen weht teils lebhafter Ostwind, die Temperaturen klettern auf 5 bis 11 Grad.