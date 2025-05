Weißer Rauch über Rom: Nachfolger von Franziskus steht fest

Weißer Rauch über dem Vatikan: Die Kardinäle haben entschieden. Nach vier Wahlgängen steht der Nachfolger von Papst Franziskus fest – bald zeigt er sich der Welt.

Im Vatikan haben die 133 wahlberechtigten Kardinäle am Donnerstag einen neuen Papst gewählt. Der weiße Rauch, der kurz nach 18.00 Uhr aus dem Rauchfang der Sixtinischen Kapelle aufstieg, verkündete den erfolgreichen Abschluss des vierten Wahlgangs. Begleitet vom Glockengeläut des Petersdoms signalisierte dieses traditionelle Zeichen, dass ein Kandidat die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht hatte. Innerhalb kürzester Zeit strömten zahlreiche Gläubige auf den Petersplatz.

Die Kardinäle befanden sich seit Mittwochnachmittag im streng abgeschirmten Konklave (Papstwahlversammlung). Diese Abschottung von der Außenwelt soll externe Einflussnahme verhindern und eine rasche Entscheidungsfindung fördern. Zu Beginn der Versammlung legten alle Teilnehmer einen strengen Schweigeeid ab – bei Verletzung dieser Geheimhaltungspflicht droht als schwerste Sanktion der Kirchenausschluss.

Wer zum neuen Kirchenoberhaupt gewählt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt, da die Beratungen unter strengstem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden. Nach seiner Wahl wird der designierte Papst nun gefragt, ob er das Amt annimmt und welchen Papstnamen er künftig tragen möchte.

Bis zuletzt galten Kardinal Luis Antonio Tagle (67) von den Philippinen, der italienische Kardinal Matteo Zuppi (69) sowie der ungarische Kardinal Péter Erdő (73) als aussichtsreichste Kandidaten. Während Tagle für seine reformorientierte Haltung und die Öffnung der Kirche bekannt ist, vertritt Erdő eine traditionellere Linie, wird jedoch für seine Vermittlungsfähigkeiten geschätzt. Die Wahl eines asiatischen Papstes wie Tagle wäre ein historisches Novum gewesen.

Zeremonie der Verkündung

Der Gewählte zieht sich anschließend in den sogenannten „Raum der Tränen“ zurück, wo er allein die päpstlichen Gewänder anlegt – ein Moment, in dem er seinen Emotionen unbeobachtet freien Lauf lassen kann. Im Anschluss daran leisten die Kardinäle dem neuen Kirchenoberhaupt ihren Treueeid.

Etwa 45 bis 60 Minuten nach dem Aufsteigen des weißen Rauchs wird Kardinalprotodiakon (ranghöchster Kardinal-Diakon) Dominique Mamberti auf den Hauptbalkon des Petersdoms treten und die traditionelle Formel verkünden: „Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam.“ („Ich verkünde euch große Freude. Wir haben einen Papst.“). Er wird dann den bürgerlichen Vornamen des Gewählten in lateinischer Form nennen und den vom neuen Kirchenoberhaupt gewählten Papstnamen bekanntgeben.

Unmittelbar danach wird der neue Papst selbst auf den Balkon treten, um seine erste Ansprache zu halten und den Segen „Urbi et orbi“ („Der Stadt und dem Erdkreis“) zu spenden.

Päpstliches Amt

Mit dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag begann die Sedisvakanz (Zeit ohne Papst). Bereits am folgenden Tag berief Kardinaldekan (Vorsitzender des Kardinalskollegiums) Giovanni Battista Re sämtliche Kardinäle zu den vorbereitenden Versammlungen ein. Die zentrale Aufgabe dieser Zusammenkünfte war die Festlegung des Beginns des Konklaves, das schließlich am Mittwoch startete. In den sogenannten Generalkongregationen diskutierten die Kirchenfürsten über die Herausforderungen der Kirche und das gewünschte Profil des künftigen Papstes.

Nach katholischer Lehre ist der Papst der Nachfolger des Apostels Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden. Er vereint die Ämter des Bischofs von Rom, des Primas von Italien und des Staatsoberhauptes der Vatikanstadt. Obwohl seine weltliche Macht begrenzt ist, gilt er für viele Menschen als moralische Instanz. Franziskus äußerte sich regelmäßig zu aktuellen Themen und scheute nicht davor zurück, auch Mächtige zu kritisieren.

Im Gegensatz zu seinen direkten Vorgängern verzichtete der argentinische Papst auf zahlreiche Privilegien und Statussymbole.

Seine letzte Ruhestätte fand er nicht im Petersdom, sondern in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore nahe dem Hauptbahnhof Roms.