Weißmann geht in die Offensive und klagt Mitarbeiterin

Der Rücktritt von Roland Weißmann war erst der Anfang – jetzt landet der ORF-Konflikt vor der Staatsanwaltschaft.

Seit gut zwei Wochen steht der frühere ORF-Generaldirektor Roland Weißmann im Mittelpunkt eines öffentlich ausgetragenen Konflikts mit einer Mitarbeiterin des Unternehmens. Den Ausgangspunkt bildeten Chats und Fotos, die die Frau dem Stiftungsrat vorlegte – und das zu einem Zeitpunkt, der nicht ohne Brisanz ist: wenige Monate vor der Wahl eines neuen Generaldirektors, für die Weißmann offenbar mit Rückendeckung aus der ÖVP-Führung erneut kandidieren wollte. Bemerkenswert ist dabei, dass ein erheblicher Teil der vorgelegten Unterlagen mehrere Jahre zurückreicht – in einigen Fällen vier Jahre oder länger.

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Gegensätzliche Darstellungen

Der Streit wird seither öffentlich geführt, beide Seiten erheben schwerwiegende Vorwürfe und schildern die Vorgänge in diametralem Widerspruch zueinander. Weißmann bezeichnet das Verhältnis als „gegenseitige Beziehung unter Erwachsenen“, die auch körperliche Nähe eingeschlossen habe. Die betroffene Mitarbeiterin widerspricht dem entschieden: Sie sieht sich durch anzügliche Nachrichten und intime Bilder sexuell belästigt und bestreitet ausdrücklich, dass es zu körperlichem Kontakt gekommen sei.

Auch der Zeitpunkt, zu dem die Vorwürfe an die Öffentlichkeit gelangten, gibt Anlass zu Fragen. Als mögliches Motiv wird angeführt, die Mitarbeiterin habe die Aussicht gescheut, weitere fünf Jahre unter Weißmanns Führung arbeiten zu müssen. Nach Vorlage des Materials durch die Mitarbeiterin verlangte der Stiftungsrat des ORF von Weißmann seinen Rücktritt binnen weniger Tage. Weißmann erklärte schließlich am Weltfrauentag seinen Rücktritt.

Weißmanns Gegenangriff

Nun schlägt der Ex-Generaldirektor seinerseits auf juristischem Weg zurück: Er sieht sich zum Rücktritt gedrängt und ließ über seinen Anwalt eine Strafanzeige einbringen, wie die „Krone“ berichtet. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte gegenüber dem Blatt: „Eine dementsprechende Sachverhaltsdarstellung gegen zwei Personen ist heute eingegangen. Wir prüfen jetzt den Sachverhalt.“

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Die Anzeige richtet sich demnach gegen die Mitarbeiterin sowie ihren Anwalt. Im Raum stehen unter anderem der Verdacht der Erpressung – ein Tatbestand, der mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist – sowie der Missbrauch von Tonaufnahmen. Dabei geht es um den Vorwurf, dass Telefongespräche zwischen der Frau und dem damaligen Generaldirektor heimlich mitgeschnitten worden seien.

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