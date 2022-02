Welche Bitcoin Firmen sind börsennotiert?

2022 waren insgesamt 438 Unternehmen an der Börse in Deutschland. Das waren 32 weniger als im Vorjahr. Dieser rückläufige Trend ist seit dem Jahr 2007, der letzten Finanzkrise, zu beobachten. Zum damaligen Zeitpunkt lag die Zahl der börsennotierten Firmen mit insgesamt 761 noch am höchsten. Derzeit sorgen vor allen Dingen die Kryptowährungen für Furore, die eine wilde Berg- und Talfahrt in den letzten Monaten hingelegt haben. Von daher ist es interessant zu erfahren, welche Bitcoin-Firmen an der Börse die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Kehrtwende für Investoren im Hinblick auf die Kryptowährungen

Deutlich gestiegen ist in diesem Jahr die Zahl der Unternehmen, die eine beachtliche Menge an Bitcoins halten und an der Börse sind. Spätestens seit dem Februar 2021, als MicroStrategy eine Konferenz zum Thema Bitcoin vor Kooperationspartnern hält, hat sich die Einstellung vieler Unternehmer gewandelt. In diesem Sinne sollte sich der Vorjahres Trend auch 2022 fortsetzen. Das Ziel der damaligen Konferenz war es, die rechtliche Situation und alle relevanten Aspekte darzulegen, die Unternehmen beachten sollten, wenn sie Bitcoin in ihre Rücklagen und Geschäfte integrieren.

In der Bitcoin- und Kryptowährung Blase taten viele Anleger und Investoren diese Anlageklasse als rein spekulativ ab. So wollten damals gerade die großen Unternehmen ihr Geld nicht in scheinbar volatile Anlagen stecken. Tatsächlich war die Zahl der Unternehmer relativ gering, die sich aktiv mit den Bitcoins auseinandersetzen und ihr eigenes Vermögen investieren. In diesem Bereich hat sich in den letzten 24 Monaten einiges getan. Der stattgefundene Schneeballeffekt führte zu einer Zunahme des Kapitals, bei dem die Unternehmer untereinander nur darauf achten, wer als Nächstes Bitcoins kauft. Neben der wachsenden Anzahl an Kleinanlegern kommen immer mehr große Unternehmen hinzu, von denen einige an der Börse notiert sind.

MicroStrategy und Tesla mit großen BTC-Anteilen

Tesla, Square und MicroStrategy gehören zu den Unternehmen, die in BTC investieren. Zu den ersten Unternehmen, die öffentlich und für alle sichtbar in Bitcoins investiert haben, gehört MicroStrategy. Zum einen hat das Unternehmen mit 3,1 Milliarden $ am meisten Geld in die Kryptowährung gesetzt. Derzeit hält MicroStrategy 5,4 Milliarden $ allein in Bitcoins. Das entspricht 114.041 Bitcoin. Es gibt weltweit keinen größeren Bestand. Umgerechnet besitzt MicroStrategy 0,543 Prozent von dem gesamten Bitcoin Angebot.

Bekannter ist Tesla als weltweit agierendes börsennotiertes Unternehmen, das jährlich für Furore sorgt. Als der CEO Elon Musk per Twitter verkündete, er würde Bitcoin kaufen, hat dies einen unheimlichen Rush in den Medien bewirkt und viele andere Investoren dazu gebracht, ihr Geld in Kryptowährungen zu investieren.

Square und Marathon Digital Holdings Bitcoin als Geschäftsmodell

Square hat nicht nur Bitcoin gekauft, sondern die Kryptowährungen zu einem festen Bestandteil des Geschäftsmodells gemacht. In den Kassen befinden sich ungefähr 8.000 Bitcoin, was einem Wert von 382 Millionen US-Dollar gleichkommt. Marathon Digital Holdings gehört zu den Unternehmen, die sich auf das Mining fokussiert haben. Die Vision liegt nahe, eines Tages eines der größten Mining-Betriebe in ganz Nordamerika zu sein.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass für die Entwicklung von Bitcoin das Mining eine der wesentlichen Kriterien darstellt. Der Fokus hat sich in den letzten Jahren auf die sauberen und nachhaltigen Energien verschoben. Deshalb setzt sich der CEO von Marathon Digital Holdings Fred Thiel, offiziell im Bitcoin Mining Council für ein grünes und umweltfreundliches BTC-Mining ein.