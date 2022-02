Welche Bonusangebote der deutschen Online Casinos sind seriös?

Seit dem letzten Jahr und dem Inkrafttreten des deutschen Glücksspielstaatsvertrags haben die Casinos endlich die Möglichkeit, eine deutsche Lizenz zu erhalten. Für die Kunden hierzulande ist es dadurch einfacher geworden, sich für einen seriösen Anbieter zu entscheiden.

Die Nachfrage nach digitalem Glücksspiel und den Casinoklassikern ist im Zuge der letzten Monate stark angestiegen. Daraufhin hat die gesamte Branche reagiert, sodass regelmäßig neue Casinos eröffnen. Sie versuchen mit Bonusangeboten und Codes Neukunden von sich zu überzeugen. Doch woran erkennt ein Anfänger, ob die vermeintlich sehr lukrative Gutschrift wirklich seriös ist?

Was ist ein guter Bonus?

Ein digitaler Bonus steht in Verbindung mit einem einzigartigen Bonuscode und einer Gutschrift oder einem lukrativen Angebot. Erst wenn ein Nutzer bereit ist, die Bedingungen zu akzeptieren und zu erfüllen, kann er sich daraus resultierende Gewinne später auf seinem Konto auszahlen lassen. Laut Spieletipps24 sind Gutschriften und Codes im dreistelligen Wert keine Seltenheit mehr. Mit ein paar Kniffen kann jeder unerfahrene Nutzer herausfinden, welcher Bonus wirklich lukrativ und seriös ist.

Sicher und risikolos: Die besten Casinos im Netz

Zunächst einmal steht und fällt die Entscheidung für einen seriösen und autorisierten Anbieter. Die Spieleplattform sollte unter der deutschen Finanzaufsichtsbehörde oder einer europäisch anerkannten Kontrolle stehen. Nur wenn ein gültiges Zertifikat vorliegt, ist es überhaupt möglich, legal und sicher zu spielen. Welche Vorkehrungen hat der Buchmacher für die Sicherheit seiner Kunden getroffen? Zu dem üblichen Standard heute gehört eine SSL-Verschlüsselung der Daten, ein sicheres Login, zusätzliche Hilfsangebote sowie ein komplexes und vielschichtiges System, das möglichst schnell Spielsucht gefährdetes Verhalten identifiziert und frühzeitig aktiv wird.

Woran erkennen Nutzer einen seriösen Bonus?

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Spaß und dem Zeitvertreib im Netz, mit dem keine Risiken einhergehen sollten. Eine Bonifikation ist nur dann seriös, wenn er auf realistischen Bonusbedingungen basiert. In den meisten Fällen ist der Nutzer dazu angehalten, in einem exakten Zeitraum die Gutschrift und die eigene Einzahlung in bestimmten Spielen zu festen Quoten einzusetzen. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, hat kein Anrecht mehr auf seinen Bonus.

Ohnehin ist es rechtlich relativ schwierig zu bewerten, wie die Rechte auf eine Gutschrift im Hinblick auf die Nutzer überhaupt ausfallen. Im Prinzip kann sich jedes Casino und jeder Buchmacher das Recht herausnehmen, von dem Bonus wieder zurückzutreten. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einen genauen Blick auf die AGBs zu werfen. Hier gibt es konkrete Ausführungen zur Behandlung der Gutschein Codes.

Beliebte Gutscheincodes und Boni

Ohne eine Einzahlung gibt es in den meisten Fällen keine Ermäßigung. Eine erste Voraussetzung für die Gutschrift ist die Registrierung und Erstellung eines Kontos auf der Seite eines Casinos. Der sogenannte 100 % Bonus oder Willkommensbonus berechnet eine Gutschrift von 100 % auf die erste Einzahlung, die auf einen bestimmten Betrag gedeckelt ist. Zahlt die Nutzer zum Beispiel 50 Euro auf ein Konto ein, hat er die Chance, weitere 50 Euro zu erhalten. Insgesamt verfügt er über 100 Euro auf seinem Spielkonto. Andere Boni versprechen Free Slots oder Freispiele, die auf die Spielautomaten bezogen sind.